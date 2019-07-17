苗140縣道 6天3起石虎路殺 推測可能是1家3口接連喪命

2019-07-17 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗報導



苗140縣道卓蘭高架橋西邊11、15及16日都發生石虎路殺，圖為11日遭路殺的石虎。 圖／苗縣自然生態學會提供 分享 facebook

苗栗縣140縣道是石虎路殺熱區，7月11日苗140縣道19.5K處卓蘭往三義方向發生石虎路殺，未料15、16日晚間，接連在附近位置各發生一起石虎路殺，6天內同一路段發生3起石虎路殺，縣府農業處推測，母石虎先遭路殺後，年幼石虎尚無謀生能力在找尋母石虎或食物過程中陸續發生意外，有可能是一家3口接連喪命。

苗栗縣今年以來發生13起石虎路殺事件，比往年苗縣一年發生石虎遭路殺的件數要多。苗栗縣農業處分析，7月11日、15日、16日在縣道140發生3起石虎路殺，個體經獸醫師檢查，7月11日的個體為成年母石虎，7月15、16日約為3個月大的母幼獸。農業處推測，可能因母石虎遭路殺，年幼石虎尚無謀生能力在找尋母石虎或食物過程中陸續發生意外。3隻石虎送到屏科大，將再親子鑑驗。

同一路段發生3起路殺事件，苗縣農業處前天會勘，研究團隊指出，大安溪河床有人用獵犬在捕兔子時可能驚擾石虎，石虎因害怕被獵犬攻擊而往靠山邊棲地移動，快速橫越140線造成路殺，縣府將盡速研議，依據野保法，辦理該區域禁止公告獵犬，請專家針對非尋常案例提供建議。

苗縣今年6月底剛出爐「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」 暨「縣道140改善建議分析」，苗140縣、苗128縣、苗29與苗52都是縣內石虎遭路殺熱區。農業處指出，縣道140改善部分，與工務處研議將架設區間測速、植栽改善，卓蘭段與三義段則研議設置圍籬防護網。

苗140縣道隔大安溪與台中市相望，被視為苗栗、台中石虎交流重要廊道。苗栗縣生態自然保育學會理事長林錦坤說，140縣道石虎路殺頻傳，應與苗29線相同規格改善。他建議，對石虎路殺通報相關訊息，應建立兩地共通的資訊平台。