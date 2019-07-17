影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



後龍鎮好望角景點及周邊擁有迷人的山海景觀及多項遊憩資源，苗栗縣政府在推動舊山線鐵道自行車後，現正著手結合相關資源致力在海線推行「慢魚計畫」，縣長徐耀昌上午與立委陳超明、後龍鎮長朱秋隆等人試乘「電動自行車」，沿好望角一路踏勘沿線的百年隧道、貝化石層、清海宮、山邊媽祖廟到通霄白沙屯一帶，盼打造「慢魚海岸」的休閒新亮點。

苗栗縣擁有三義、南庄2座國際慢城，舊山線Rail Bike也在今年7月正式營運，針對海線地區縣府提出國際慢魚計畫及政策，盼以藍色海洋、藍色教育、藍色產業及藍色旅遊4大內涵發展海線觀光。

後龍半天寮好望角景點視野遼闊，海線鐵路從山丘下方海岸平原穿越而過，沿海有許多風力發電機組矗立，景致迷人，當地還有「日出阿里山、日落好望角」美名，周邊並有百年歷史的海線鐵路過港隧道、貝化石層及清海宮、山邊媽祖廟、海角樂園等景點。

針對帶動好望角觀光發展，陳超明提出試行電動自行車的計畫，上午與徐耀昌、朱秋隆及縣府文化觀光局長林彥甫、鐵道自行車委外單位祺峰公司董事長游志勇等人，實地騎乘4人座電動自行車從好望角出發，途經貝化石層、過港隧道、舊軍事哨所、賞景步道、清海宮及海角樂園等景點，感受山、海村為伴的美好景致，沿途還有自行車隊行經。