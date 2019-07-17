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台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長楊文科今天下午親赴內政部參加台灣知識旗艦園區的審查會議，他強調縣府針對審查委員、反對地主的意見，不斷修正調整，展現溝通誠意，希望能加速計畫進行，今天場外也有抗議的農民與團體，面對陳情抗議和困難，楊文科強調「我將全部一肩挑起來承擔」。

楊文科上任後提出三支箭計畫，其中台知園區難產十多年，他今天下午2點親赴中央報告，前縣長林光華、立委林為洲、議員、農民等陪同到場，但場外仍有抗議的農民與團體表達反對立場。

楊文科表示，台知園區計畫案雖獲得中央、歷任縣長、大多數地主們的支持，然因少數人結合環保、農陣團體進行抗爭，冗長的審查程序延誤地方經濟發展，衝擊國家產業競爭力。

他說，縣府團隊2年多來共調查了374名原反對者及土地移轉後的新所有權人，依其意願劃設27公頃農業區和9公頃住宅再發展區，透過剔除區段徵收範圍、原地保留方式，維護其保留權益。農民控訴交大圈地，經縣府協調，也取得交大承諾將規劃「無圍牆校園」，資源可跟社區共享。他向反對者呼籲「台灣的經濟又能夠停滯幾個15年？」希望能獲得支持，協助竹縣經濟的重大建設。

場外抗議的璞玉自救會會長邱鴻鈞表示，縣府負債要拿台知園區炒土地賺錢，還要他們貢獻土地給交大，就怕像把地給台大跟台科大一樣，根本就沒來，徵收土地後，結果荒廢數十年。縣議員連郁婷也說，縣府將反對意見的農地保留，但卻讓產業專用區包圍這些良田，如何種出令人安心的農產品？呼籲嚴格審查，退回此案。

內政部會議審查結論，政策環評將由經濟部與竹縣府確認無須實施政策環評，如有必要，則請縣府正式行文環保署，釐清是否符合相關法令規定。此案已將贊成與反對者意見納入考量，反對區段徵收的5項處理原則，亦經專案小組委員同意，後續請縣府修正計畫書圖後，再補辦公開展覽程序，若民眾有不同意見時，須經竹縣都委會審議後，再提內政部都委會專案小組討論。

前縣長林光華（左）、立委林為洲（右）今天也陪同新竹縣長楊文科（中）到場報告。圖／...
前縣長林光華（左）、立委林為洲（右）今天也陪同新竹縣長楊文科（中）到場報告。圖／縣府提供
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場外有抗議的農民與團體表達反對立場。圖／連郁婷提供
場外有抗議的農民與團體表達反對立場。圖／連郁婷提供
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新竹縣長楊文科上任後提出三支箭計畫，其中台知園區難產十多年，他今天下午2點親赴中...
新竹縣長楊文科上任後提出三支箭計畫，其中台知園區難產十多年，他今天下午2點親赴中央報告。圖／縣府提供
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農民楊文科
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