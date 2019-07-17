苗縣推慢魚海岸計畫 濱海自行車添亮點

2019-07-17 21:28 中央社 苗栗縣17日電



苗栗縣繼國際雙慢城後，將在沿海四鄉鎮推動「慢魚海岸」計畫，立委陳超明也爭取打造通霄白沙屯至後龍好望角自行車休閒路線，結合自然生態景觀及休閒設施，營造觀光新契機。

苗栗縣山線的南庄鄉、三義鄉同獲國際慢城認證，是全國唯一擁有雙慢城縣市，縣府接續在海線推動「慢魚海岸」計畫，以藍色海洋、藍色教育、藍色產業及藍色旅遊為主要內涵。

其中，後龍鎮半天寮好望角風景優美，不僅視野遼闊，可盡攬碧海藍天景緻，海線鐵路從山丘下海岸平原穿越而過，沿海矗立的白色風車也相映成趣，是不少攝影玩家取景熱點，吸引不少遊客前往，贏得「日出阿里山、日落好望角」美名。

立委陳超明及後龍鎮公所等單位合力爭取，希望打造通霄白沙屯至後龍好望角電動自行車休閒路線，讓遊客沿途可觀海、聽海，飽覽百年過港隧道、貝類化石層等自然文史景點。

苗栗縣長徐耀昌今天會同立委陳超明、後龍鎮長朱秋隆等人，騎乘4人電動海風自行車實際踏勘踩點，發現部分路段需加強修繕及增加若干符合地景硬體設施。陳超明國會辦公室將與縣府文觀局、後龍鎮公所辦理檢討會議，近期可望公告試營運計畫及正式規畫路線。

陳超明指出，白沙屯與好望角是2處知名景點，又是風力發電重要風場之一，若連同香客平均每年至少逾400萬人次遊客進出，初步規劃電動自行車道往返兩地約12.4公里，串聯白沙屯宗教信仰中心和後龍好望角熱門景點，將是「慢魚海岸」計畫一大亮點。

徐耀昌表示，未來也考慮爭取設置全台最長的滾輪滑梯、嘟嘟車等創新載具設施，營造苗栗海岸休閒觀光新風貌。