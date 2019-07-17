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為特教生量身打造 暑期時尚氣泡飲調製營隊開課

2019-07-17 17:03聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府首次為高中身心障礙學生，在桃園特殊教育學校及龍潭高中，舉辦暑期職業試探營隊，龍潭高中今天及8月12日，開設時尚飲料調製與廚藝烘焙班，外聘專業講師指導學生實務技能，讓身心障礙學生，有充實、有趣的暑假。

教育局長高安邦表示，身心障礙學生在高中教育階段的職業教育，關到他們未來的生活就業能力訓練，今年桃園市政府分別在桃園特殊教育學校、龍潭高中及啟英高中，辦理6梯次的暑期職業試探營隊，提供高中身障學生充足的參加名額。

龍潭高中因應108新課綱，綜合職能科更名為餐飲服務科，課程以家務處理及餐飲製作為主軸，結合產業發展趨勢，積極培養學生就業能力，營隊也聘請業界教師與校內教師協同上課，教學設計上引進業界專業與經驗，同時也照顧到身心障礙學生的需求。

參加學員黃心蓮表示，報名這個營隊，除喜歡調製飲料，也希望可學到一技之長，希望未來有機會，能去飲料店工作。救國團專業講師洪耘柔表示，原先以為學生來上課，只是好玩的成分居多，沒想到他們已經認真的在想未來工作的事，希望能藉著自己輔導廠家經驗，給這

群學員多元的職場體驗。

陪同家長表示，很高興學校針對身障學生，開辦暑期課程，孩子也很喜歡來學校上課，希望能多一些類似的活動，讓孩子提早探索自己對職業的興趣。

桃園市龍潭高中，今天開辦特教學生暑期職業營隊，指導學員調製時尚氣泡飲料。記者張弘...
桃園市龍潭高中，今天開辦特教學生暑期職業營隊，指導學員調製時尚氣泡飲料。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭高中，今天開辦特教學生暑期職業營隊，指導學員調製時尚氣泡飲料。記者張弘...
桃園市龍潭高中，今天開辦特教學生暑期職業營隊，指導學員調製時尚氣泡飲料。記者張弘昌／攝影
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