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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮南勢重劃區新光路，一間處理廢棄五金工廠，常把收購的報廢車輛，隨意停放新光路及周邊巷弄道路，且鑽勸導期法令漏動，一再更換停放的報廢車，規避環保局查報拖吊處理。

市議員黃敬平、劉仁照、舒翠玲，以及平鎮區市議員服務處助理，今天會同當地里長，市府都發局、警察局等單位，依未懸掛車牌棄置路邊車輛移置辦法，強制拖吊10多輛報廢車，同時查獲一名逃逸外勞。

市議員黃敬平表示，一名非洲籍業者，把南勢重劃區新光路一帶路邊，都做私人停車場，違停報廢車逾百車次，業者鑽自行移置報廢車，以及拖吊勸導空窗期漏動，行政機關半年來，無法徹底拖吊移置報廢車輛，在地里長、居民忍無可忍，陳情市議員黃敬平議員、舒翠玲等人。

今天市議員率市府聯合會勘稽查，警方交通大隊拖吊車傾巢而出大執法，與違規業者進行拖吊比賽，原不以為意的非洲籍業者，才態度軟化以哀兵姿態求情。

警方稽查時也查獲一名逃逸外勞，由平鎮警分局帶回調查，後續交移民署專勤隊收容，市議員黃敬平也當場要求，交通大隊立刻執行拖吊業務，以維法紀。

市議員黃敬平表示，報廢車輛無車牌懸掛，如被人檢舉，環保局將會逕行製單，並要求所有權人7日移置，否則以廢棄物論通報拖吊移置。工廠負責人趁環保局貼單後的7天空窗期，在貼單車輛期限即將屆滿時，再換一批報廢車輛不斷輪流停放，如此的周而復始，造成新光路五段以附近巷弄，永遠都停滿了不同批的報廢車輛。

黃敬平說，警察為道交條例執法機關，環保局則是廢棄物清理法執法機關，兩機關針對報廢車輛，有各自的主管法令規範，廢棄車輛未懸掛車牌，停放在公有道路的罰鍰，較環保局的法令還重，不同法令間的法條，競合的狀況下應從一重處斷。

他表示，道交條例12條4項明文規定，未懸掛車牌本就不應占用公有道路，否則就會出現像現在這種，不肖業者鑽漏洞占用道路，行政機關卻因執法程序疑慮，不敢斷然處置的狀況。

桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市...
桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市議員黃敬平、舒翠玲、劉仁照等人到場會勘，由交通大隊派拖吊車，強制拖吊移置保管。圖／市議員黃敬平提供
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桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市...
桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市議員黃敬平、舒翠玲、劉仁照等人到場會勘，由交通大隊派拖吊車，強制拖吊移置保管。圖／市議員黃敬平提供
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桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市...
桃園市平鎮區新光路旁，常停滿報廢未懸掛車牌車輛，里民陳情多年無法妥善解決。今天市議員黃敬平、舒翠玲、劉仁照等人到場會勘，由交通大隊派拖吊車，強制拖吊移置保管。圖／市議員黃敬平提供
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警察非洲
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