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申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園社會住宅中路二號完工，住戶預計9月入住，市府住宅發展處為方便民眾申辦住宅補貼...
桃園社會住宅中路二號完工，住戶預計9月入住，市府住宅發展處為方便民眾申辦住宅補貼，近日已提前進駐社宅，全新辦公空間位於社宅1樓，空間寬敞明亮。圖／桃園市住宅發展處提供
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桃園社會住宅中路二號完工，住戶預計9月入住，市府住宅發展處為方便民眾申辦住宅補貼，近日已提前進駐社宅，全新辦公空間位於社宅1樓，空間寬敞明亮，市府住宅發展處指出，108年度住宅補貼將於7月22日起受理申請，為期6周，提醒有需要申辦的民眾勿跑錯地點，除了到進駐社宅的住宅發展處申辦，也可就近前往桃園市各區公所遞送申請書件。

桃園市政府住宅發展處原辦公室位於龜山，因應以往龐大的住宅補貼申請量，加上桃園市首間社會住宅興建完工，住宅發展處現已搬遷桃園區力行路300號，位於桃市消防局隔壁，可搭乘中壢客運129、桃園客運188、189、206、5018、5019、5040、5061、5086，以及免費市民公車L110埔子紅線、L101環狀紅線、L102環狀紅甲線、L103環狀藍線、L105環狀藍甲線、L111埔子藍線前往。

市府指出，住宅補貼含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼。租金補貼每戶每月最高補貼4千元，補貼1年；自購住宅貸款利息補貼貸款最高額度為210萬元，貸款年限最高20年；修繕住宅貸款利息補貼貸款最高額度為80萬元，貸款年限最高15年。

住宅發展處表示，今年度申請方式可採郵寄、臨櫃或至內政部住宅補貼線上申請作業網站提出申請，往年申請最熱烈的租金補貼，桃園今年補助額度達1萬戶，原則民眾只要在期限內提出申請即可，另也提醒，舊式身心障礙手冊（粉紅色）已於108年7月10日全面換成新式身心障礙證明，請要檢附身心障礙文件的民眾注意別拿錯文件申請。

市府指出，有關住宅補貼詳細資訊，可上內政部不動產資訊平台查詢及下載申請書件，13區公所從22日起提供申請書表供民眾免費索取並開放收件服務，如有相關問題，可撥打桃園市政府住宅發展處03-3324700轉1洽詢。

桃園社會住宅中路二號完工，住戶預計9月入住，市府住宅發展處為方便民眾申辦住宅補貼...
桃園社會住宅中路二號完工，住戶預計9月入住，市府住宅發展處為方便民眾申辦住宅補貼，近日已提前進駐社宅，全新辦公空間位於社宅1樓，空間寬敞明亮。圖／桃園市住宅發展處提供
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住宅補貼租金補貼內政部
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