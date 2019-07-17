新住民家服中心超萬能 暑假變身「新二代」南洋食堂

2019-07-17 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府在新住民家庭服務中心辦理「新二代幸福食堂」活動，邀來12至18歲的新住民二代子女，讓他們化身為料理小當家。圖／市府提供 分享 facebook 為帶給孩子充實的暑假，新竹市府在新住民家庭服務中心辦理「新二代幸福食堂」活動，邀來20名母國來自緬甸、馬來西亞、柬埔寨、印尼、菲律賓、越南及大陸，12至18歲的新住民二代子女，讓他們化身為料理小當家，在南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」老闆的協助下，聯手烹飪薑黃炸雞腿、蝦醬炒鮮蔬等料理，大家一起和財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會的慢飛天使們一同共餐。

新住民家服中心這次邀請南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」，由同為新二代的老闆李依庭帶領新二代製作南洋料理，另邀請擔任教育部青年諮詢委員、母親來自越南的新二代林宗洧來分享成長心路歷程，還請來「Jodie轉圈圈工作室」，教導新二代運用空間佈置，將中心布置的南洋味十足。

18歲的新二代陳雙雙（化名），母親是大陸籍新住民，她說，因受擔任志工母親的影響，也有一個熱心服務的心，每次參加新住民家服中心辦理的親子活動，都會主動要求擔任志工或小隊輔。另一位母國為越南籍的新二代小楊（化名）說，在「新二代幸福食堂活動中，他為憨兒們盛菜，看著憨兒們享用美味料理時的笑容，心中有滿滿的成就感。

社會處長李季縈表示，新住民子女在成長過程中會面臨母國文化的認同議題，尤其到國高中年紀，正是自我認同的重要時刻，所以透過「新二代幸福食堂」，除邀請具成功經驗的新二代一起過暑假，也找來心智障礙者們共餐，讓新二代有回饋機會。