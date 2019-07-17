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慢飛天使烈日下種菜義賣 扶輪社捐款助增建溫室

2019-07-17 14:03聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

台北市七星扶輪社熱心捐贈30萬元作為興建新溫室的經費，希望讓每天辛勤工作的院生有...
台北市七星扶輪社熱心捐贈30萬元作為興建新溫室的經費，希望讓每天辛勤工作的院生有良好的工作環境。記者陳斯穎／攝影
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位於新竹縣竹東的天主教拙茁家園農場，每天上午都有一群慢飛天使澆灌著無農藥的蔬菜，從種菜、包菜到每周送菜到認購人手上都親力而為，但耕種面積逐漸不夠，院生只好頂著烈日在新開闢的菜園工作，所幸台北市七星扶輪社熱心捐贈30萬元作為興建新溫室的經費，讓每天辛勤工作的院生有良好的工作環境。

社工何靜宜說，農場訓練是拙茁家園的重要項目之一，為了讓院生有勞動學習的空間，特別在竹東鎮軟橋開闢了面積約180坪的溫室，栽種十字花科及瓜果類蔬菜，透過與大自然接觸的療癒力量，改善院生情緒問題，並培養專注力，希望讓院生學會細心呵護農作物，也學會照顧自己。

不過由於種植的蔬菜越來越多，且土地也需要適當的休息，原本的溫室已不夠使用，拙茁家園只好在溫室的對面開闢新菜園，但卻沒有多餘的經費能興建新的溫室，院生只能在烈日下工作，容易中暑，且現在天氣越來越熱，農作物在沒有溫室的情況下很容易「全軍覆沒」。

拙茁家園主任王瓊如表示，幸好今年台北七星扶輪社走訪拙茁家園，認為特地為慢飛天使設立的農場非常有意義，決定資助30萬元讓拙茁家園增建面積約80坪的溫室設備，讓院生有更好的學習環境，建立自信、融入社會。

王瓊如說，拙茁家園共有29名院生，年齡介於16到30歲之間，但心智平均只有3到4歲，學習速度慢，光是訓練育苗就要花費1年多的時間。目前農場的蔬菜有49個認養人，院生每周四也會到工研院義賣蔬菜及手工皂等產品，也希望有更多人能看見友善耕作的蔬菜，願意認購，讓農場經營更順利。

原本的溫室已不夠使用，拙茁家園的院生只能在烈日下工作，容易中暑。記者陳斯穎／攝影
原本的溫室已不夠使用，拙茁家園的院生只能在烈日下工作，容易中暑。記者陳斯穎／攝影
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