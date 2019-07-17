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高中生服務性社團首選 新竹家扶夏令營已52年歷史

2019-07-17 12:58聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹家扶中心暑期夏令營邁向52年，今年家扶中心再度與新竹高商學生合作，透過學校邀集來自康輔社、慈仁社以及扶少團共計36位青年志工，以「親親土地」為主題，幫助家扶孩子暑假遠離3C，透過趣味遊戲，親近與關懷自己生活的這片土地。今年共有3位社工老師、3位實習生、36位新竹高商義工以及100位家扶學生參加。

3天2夜的活動中，新竹高商學生設計一連串有關環境保護以及認識台灣的闖關活動，還邀請荒野保護協會志工講師與學員分享環境保護及地球永續的重要性，活動中還利用寶特瓶DIY製作水火箭，就讀三年級的小沛表示，第一次參加夏令營，也是第一次在外與同學一起過夜，覺得很興奮，她說特別喜歡闖關遊戲，覺得很新鮮。

家扶中心主任沈俊賢表示，活動目的在培養孩子透過營隊生活，學習獨立自主的能力及培養團隊合作的精神，內容包括於大華科技大學進行大地遊戲，建立正確的學習規範；也透過主題課程，引導孩童了解友愛地球及永續經營重要性，並安排參觀科教館，可讓孩童體驗DIY娛樂性及科學運用於生活應用重要性，激發孩童對科學興趣，達到寓教於樂效果。

新竹高商表示，家扶營隊志工由慈仁社副社長姜佳如、康輔社活動長鄭智傑、扶少團團長林思彤等帶領36位學生，共同規劃、排練、晚會表演等統籌，每位學生都用熱情與青春感染家扶的孩子，不只能讓家扶學生從遊戲中學習，也能讓竹商學生培養同理心，並尊重每個不同特色的個體。

新竹家扶中心暑期夏令營邁向52年，今年家扶中心再度與新竹高商學生合作，以「親親土...
新竹家扶中心暑期夏令營邁向52年，今年家扶中心再度與新竹高商學生合作，以「親親土地」為主題，幫助家扶孩子暑假遠離3C。圖／大華科技大學提供
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新竹夏令營DIY
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