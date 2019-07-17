桃市府後棟大樓構件鏽蝕掉磁磚 市府啟動3階段搶修

2019-07-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府後棟大樓外牆因構件鏽蝕，13樓外一排磁磚於凌晨掉落地面，市府今緊急封路，並啟動3階段搶修，市府秘書長黃治峯親自到場坐鎮，他說，第一階段先清除懸掛物，由於颱風丹娜絲將來襲，明後天將先以帆布或板材封閉鏽蝕處，以免雨水進入室內，第三階段將緊急修復掉落處，預計2到3周內完成，以不傷及過路與洽公民眾與辦公安全為最大原則。

市府行政大樓後棟大樓為83年興建完成，迄今已有25年，大樓為鋼骨結構，當時採用二丁掛工法，鋼骨和二丁掛之間有二次構件，由於構件經年累月被雨水滲入而鏽蝕，市府近年就已掌握此問題準備翻新拉皮，預估經費3億元，正在爭取中央經費盼儘速整修，以一勞永逸。

市府後棟大樓近年屢傳磁磚掉落，市府去年還在後棟大樓兩側的人行道加蓋風雨走廊供通行，避免磁磚突然掉落傷人，未料今天凌晨再傳磁磚掉落，可見裡頭鋼構腐蝕，景象驚人，市府秘書長黃治峯、工務局長賴宇亭、秘書處長顏子傑等人近中午時間都到場了解。

黃治峯說，後棟大樓外牆構件鏽蝕已久，代表當初設計施工未考慮到雨水滲入鏽蝕問題，目前針對掉落處先分3階段搶修，第1階段清乾淨懸掛物，避免強風吹落傷人，第2階段因應颱風來襲，將先以帆布封閉掉落處，避免颱風風水進入室內，至於下方道路會持續封鎖，第3階段將局部整建換新，工期2到3周，由於下方打造剛性風雨走廊，應不致影響行人通行。