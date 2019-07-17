苗140縣道6天3起石虎遭路殺 推測1家3口陸續丟命

2019-07-17 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣140縣道卓蘭鎮高架橋西邊11日發現石虎路殺事件，未料15日、16日相同地點附近又發生石虎路殺，圖為11日發現遭路殺的石虎。 圖／資料照、苗栗縣自然生態學會提供 分享 facebook 石虎路殺案件頻傳，苗栗縣140縣道是石虎路殺熱區，7月11日苗140縣道19.5K處卓蘭往三義方向發生石虎路殺，未料15日晚間、16日晚間，接連在附近位置又發生兩起石虎遭路殺，6天內同一地點發生3起石虎遭路殺事件。苗栗縣今年至今已發生13起石虎遭路殺。

苗栗縣農業處指出，7月11日、7月15日、7月16日在縣道140發生3起石虎路殺，個體經獸醫師檢查結果，7月11日的個體為成年母石虎，7月15、16日約為3個月大的幼獸，推測可能因母石虎遭路殺，年幼石虎尚無謀生能力在找尋母石虎或食物過程中陸續發生意外。

農業處昨至現場會勘，大安溪河床發現有犬獵行為，獵犬捕兔子可能驚擾到石虎，石虎有可能因害怕被獵犬攻擊往靠山邊棲地移動，快速橫越140線造成路殺，縣府將盡速研議依據野保法，辦理該區域禁止犬獵公告，並請專家針對非尋常的案例提供改善建議。

6月底剛出爐「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」 暨「縣道140 改善建議分析」，苗栗縣石虎遭路殺數量，從2011年11月起至今年6月20日止，苗 140縣、苗128縣、苗29與苗52，都是石虎遭路殺的熱區，其中，苗140線道就發生6起石虎路殺，今年7月苗140縣又再添3件石虎遭路殺。

苗栗縣自然生態學會在7月11日接獲通報，苗140縣道卓蘭鎮往三義方向，高架橋西邊發現1隻成年母石虎路殺，搜尋2天後，7月13日在苗140線道19.5K處路旁草堆發現石虎屍體，這隻石虎是1歲半的母石虎，2.65公斤；7月15日晚間8點多，在11日發現母石虎殺路殺的對向車道，發現一隻小石虎遭路殺，約3個多月大。7月16日苗140縣道19.5K處又發現小石虎遭路殺，短短6天相同地點附近發生3起石虎路殺事件。