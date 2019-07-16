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不排除成「穿心颱」氣象局23:30發丹娜絲颱風海上警報

影／「撈過界」開罰單？頭份、竹南分不清 民眾氣難平

2019-07-16 21:02聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

到底是在竹南還是頭份違規？苗栗縣竹南鎮游姓鎮民今年6月初將機車停在竹南火車站東站外的維新路邊，因在紅線內停車被警方告發違規，最近收到罰單讓他「氣炸」，當地是竹南警分局轄區，來開單的是頭份警分局尖山所警員，罰單記載的違規地點是頭份市維新路，但附的違規照片卻又載明竹南鎮維新路，並不相符，讓他不以為然。

苗栗縣警局交通隊長張俊銨表示，頭份的員警在竹南轄區取締交通違規，並不影響違規停車的事實，此外，警力在全縣是統一調度，不會有「跨區」開罰單或地點誤植就無效的問題，被告發民眾如提出申訴，縣警局會以公文回覆說明。

游姓鎮民向本報投訴說，當天他將機車停在竹南火車站外，返回時發現整排停在路邊紅線內的機車都被告發違停，違規通知是頭份警分局尖山派出所發出，但當地明明是竹南，怎麼頭份警察跑來竹南開罰單，他向竹南警分局詢問，竹南警方也覺得奇怪「怎麼跑來竹南開單？」

他說，最近收到罰單，單上登載違規地點是頭份市維新路118號前，但這地址明明在竹南，罰單附的違規照片也明確記錄為竹南鎮維新路，罰單卻將違規地點記載為頭份市，難道是竹南火車站東站周邊開罰單容易，頭份警察紛紛跨區來開單，他違規停車是事實，也甘願受罰600元，但頭份警察「撈過界」跑到竹南開單，讓他很不以為然。

竹南火車站東站前的維新路位於頭份、竹南交界，鄰近頭份田寮的部分路段在頭份市境內，靠近火車站一帶是竹南鎮，一些外鄉鎮居民甚至本地人也不一定清楚。

頭份警分局人員表示，幾個月前確有尖山所同仁會到竹南火車站一帶告發交通違規，經過溝通，近來已不再有此情況。

苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照...
苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照片記載的地點分別是頭份、竹南，且頭份警察到竹南開單，讓他不以為然。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照...
苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照片記載的地點分別是頭份、竹南，且頭份警察到竹南開單，讓他不以為然。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照...
苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照片記載的地點分別是頭份、竹南，且頭份警察到竹南開單，讓他不以為然。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照...
苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照片記載的地點分別是頭份、竹南，且頭份警察到竹南開單，讓他不以為然。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照...
苗栗縣游姓竹南鎮民在竹南火車站外的維新路，被頭份警方逕行告發違停，但罰單、違規照片記載的地點分別是頭份、竹南，且頭份警察到竹南開單，讓他不以為然。記者胡蓬生／攝影
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罰單火車站警察
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