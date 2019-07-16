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航空城協議價購起爭議 徵收戶頭綁布條抗議不公不義

2019-07-16 20:25聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園航空城計畫區段徵收協議價購作業展開，桃園市政府今在舊大園國中舉辦協議價購說明會，市府協議價購估價引起大園徵收戶反彈，拉布條「抗議地價不公、漠視民眾權益」，市議員徐其萬、大園區里長聯誼會長林有財表示，各地區協議價購查估地價落差太大，影響將來徵收戶領回抵價地比例差距懸殊，非常不合理，要求暫停說明會重新估價。

桃園市府地政局長陳錫禎表示，以過去經驗和規定，未來區段徵收將依徵收補償市價、開發後各街廓評定地價、徵收戶選配土地位置及其開發後地價高低3者決定分配比例，目前無法精確計算，要等開發前、後地價查估完成後，地主選配土地確定後才能知道個別地主領回土地面積，部分民眾僅憑協議價購價格試算分回比例與實際不符。

延宕超過10年的桃園航空城計畫，市府去年10月進行土地徵收補償市價與地上物補償查估作業，並完成土地市價查估，市政府即日到8月25日舉辦83場土地協議價購說明會，由於徵收戶陸續收到土地協議價購地價通知函，十分不滿協議價購價格，桃園航空城促進會率徵收戶在會場外拉起「地價不公、漠視居民權益」布條抗議，頭綁「不公不義」頭巾，高喊「抗議地價不公不義!應重估地價」。

林有財表示，大家同意加速開發航空城，但是政府協議價購估價，政府卻給徵收戶重重一擊，尤其收到「蛋黃區」航空城第三跑道估價偏低，「蛋白區」附近土地估價高，各地地價落差很大，影響未來區段

徵收領回抵配地比例差距太大，損害民眾權益，非常不公平，航空城地方促進會徵收戶「強烈要求政府全面檢討估價，重估地價達成合理配地比」。

徐其萬表示，協議價購估價造成同一塊地的價格每1平方公尺差距5000多元、8000多元，價格落差太大，將來區段徵收被迫遷民眾形同弱勢，將無去接受，市府必須正視重新檢討估價。桃園航空城地方促進會創會理事長陳茂源呼籲，希望政府重新估算出最公平、合理的徵收補償地價，保障徵收戶權益。

桃園航空城計畫區段徵收協議價購說明會場外，大批徵收戶不滿協議價購估價落差太大，拉...
桃園航空城計畫區段徵收協議價購說明會場外，大批徵收戶不滿協議價購估價落差太大，拉布條高喊「抗議地價不公不義!應重估地價」。記者曾增勳／攝影
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桃園航空城計畫區段徵收協議價購說明會場大批民眾參與，民代、徵收戶不滿協議價購估價...
桃園航空城計畫區段徵收協議價購說明會場大批民眾參與，民代、徵收戶不滿協議價購估價落差太大，「抗議地價不公不義!應重估地價」。記者曾增勳／攝影
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桃園航空城計畫（見圖）區段徵收協議價購作業展開，相繼舉辦83場協議價購說明會。記...
桃園航空城計畫（見圖）區段徵收協議價購作業展開，相繼舉辦83場協議價購說明會。記者曾增勳／翻攝
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航空城區段徵收
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