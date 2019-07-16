學童化身小記者參訪通霄發電廠 提問很專業

2019-07-16 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



2019台電通霄發電廠與聯合報舉辦小小記者營共為期兩天，昨近30名學童們參訪台電通霄發電廠，發電廠副場長黃清泉接受台下「小記者」關於發電廠的各種提問，學童們17日將參訪廣播電台，到聯合報林口印刷廠觀摩報紙製版、輸出，了解報紙誕生。

小小記者營今在通霄國小舉行開幕式，通霄國小校長彭鴻源說，舉辦營隊，讓孩子在暑期學期不中斷，豐富學習視野。小小記者營，藉由媒體專業教學，增進媒體素養與媒體識讀能力。另外，電廠踏查走讀，落實學習與生活環境周遭的連結。

課程安排豐富，學童們認識新聞採訪線上，講師教導新聞寫作技巧，接著參訪台電通霄發電廠，學童們在車上看著發電廠相關設備，好奇盯著車窗外的大型煙囪，學童拿起手機、相機拍攝紀錄。

小朋友們化身「小記者」，向通霄發電廠副廠長黃清泉提問，學童們興奮的舉手提問，小朋友問「煙囪的功能是什麼？」、「若一天不用電，可以省下多少電呢？」、「這些機具設備可以生產多少度電？」，「輕油槽功用是什麼？」，「電廠有多少名員工？」

通霄發電廠副廠長黃清泉回答學童各式提問，黃清泉說，通霄發電廠員工有403人，電廠24小時全年無休，人員都要輪班。