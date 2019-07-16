打開世界觀 元智大學與MIT共舉辦科文英語體驗營

2019-07-16 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



因應全球化浪潮，桃園市自升格成直轄市後，以打造航空城、建構亞太地區經貿樞紐為願景，桃園市政府教育局補助桃園學生參與元智大學與美國MIT合辦英語體驗營，每梯次課程為期五天，讓學生增加打開世界觀、增進競爭力。

元智大學和美國美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology，MIT)合辦「MIT-YZU科文英語體驗營」(簡稱MY Camp)已長達12年，這3年教育局皆有提供經費補助，供設籍在桃園市的高中生或就讀桃園市內各大專院校生參與，每年皆有將近300名學生踴躍參加。

「MIT-YZU科文英語體驗營」營隊交流期間不但能提升學生的科技知識與英語能力，教育局表示，高中組的課程包含科學、化學、生物、電腦科學、程式設計等，皆透過有趣的實作驗證理論，激發更多興趣與創新思維；大專組課程包括設計思考(Design Thinking)、遊戲設計、平面設計、機器學習、機率等，透過與組員腦力激盪的實作過程，讓參與活動的學員都能得到啟發。