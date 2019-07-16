鄭文燦參訪西雅圖交通運輸 盼強化兩地交流

2019-07-16 19:38 中央社 桃園16日電



桃園市長鄭文燦11日在2019全球城市挑戰論壇演講，分享桃園經驗。 圖／桃市府提供 分享 facebook

桃園市長鄭文燦在美國時間14日，參訪了波音公司、西雅圖機場並體驗JumpBikes的便利性，他除了邀請波音公司投資桃園，也希望強化兩地交流，促進雙方產業及城市合作的機會。

鄭文燦率團赴美參訪，他在美國時間14日上午，與桃園國際機場公司、中華航空公司、長榮航空公司及市府團隊，前往西雅圖波音公司（The Boeing Company）參觀訪問。

他表示，台灣面積小，人口也只有2300萬人，但桃園機場旅客年運量逼近5000萬人次，華航與長榮兩大航空龍頭包辦當中一半以上運量，波音公司更是兩家公司的合作夥伴。

鄭文燦也在參訪時邀請波音公司，未來若有到台灣桃園的投資計畫，航空城產業專用區是很好的選擇，市府也設有單一窗口，服務企業投資桃園。

鄭文燦隨後在西雅圖機場參訪時表示，為擴大桃園機場帶來的經濟效益，桃園將聚焦推展「機場經濟學」，帶動國際機場及機場城市在觀光、商務、物流、產業發展，未來也希望與西雅圖機場多方交流，讓機場與桃園市的發展連結更密切、更具經濟效益。

鄭文燦也參訪了位於西雅圖的Uber工程辦公室，體驗在西雅圖試辦的Jump Bikes電動腳踏車服務，感受其便利性與舒適感，作為未來桃園產業發展與城市運輸規畫的參考。

鄭文燦指出，桃園是台灣最重要的工業生產基地，桃園的高科技產業跟美國西雅圖、矽谷等智慧城市都有密切聯絡與合作，希望未來能在產業及城市交流上有更多的合作機會，讓兩地的交流更密切。

鄭文燦也在臉書分享他和總統蔡英文同遊紐約搭船的照片，只見鄭文燦拿著手機為眺望遠方的蔡總統拍照，標題更寫上「不只是一日紐約客，還是一日總統府攝影師」，讓許多民眾看了忍不住按讚，也留言為蔡總統及鄭文燦加油打氣。‭

鄭文燦表示，這次的訪美行程，拜訪了休士頓、達拉斯、華府、紐約與西雅圖等5個城市，11天內安排超過30個行程，拜會了超過50名政府官員與國會議員，更拜訪美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表達台灣的謝意。「深耕交流，台美共好」是這次出訪的主軸，也希望讓台灣與美國更緊密友好。（編輯：李錫璋）‭1080‬716