東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣夏季東方美人茶(膨風茶)優良茶比賽明天起展開一連5天的評鑑會，本次參賽點數1334點，每點為11台斤6兩，總數量約15174台斤，這次推出全新包裝，新竹縣長楊文科表示，每年經過評鑑後，使東方美人茶銷售非常的好，供不應求，這次推出全新包裝，希望讓大家眼睛為之一亮，也請鄉親要認清這些包裝才是評鑑出來的優良茶，之後也會在峨眉農會、北埔農會販售。

這次初審由竹縣初審團評茶委員辦理，複審則由行政院農業委員會茶業改良場專家辦理評審，於7月21日揭曉成績。農業處長邱世昌表示，這次推出的創新三措施，分別是「推新裝」、「標品種」以及「初評制」。

第一項「推新裝」特別設計新款包裝罐，新版罐身以霧面香檳金為底，層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴，包裝設計更具現代、精緻化，提升得獎茶的包裝質感。

第二項「標品種」首推標示茶葉品種，參賽者於繳茶時依所編明碼序號標示各點參賽茶樣之品種(單一品種或是多品種)，茶農標示之品種資訊由主辦單位建置，並同步於包裝封籤QR-code 識別系統雲端揭露，提供給消費者更完整購買資訊。

邱世昌說，每年參賽1千3百多點，評鑑都需要至少5天時間，如果全部委由茶改場專家，會相當辛苦，所以增加初評制度，讓茶農也可參與報名訓練及甄選評茶員，前三天先由竹縣初審團評茶員做初評，再由茶改場專家做複審，讓當地可以一起參與，也提升大家對茶認知及品茶有更多的了解。