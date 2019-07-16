親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

OL傻把1萬4公款丟碎紙機…劇情逆轉！主管喊請吃大餐

東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣夏季東方美人茶(膨風茶)優良茶比賽明天起展開一連5天的評鑑會，本次參賽點數1334點，每點為11台斤6兩，總數量約15174台斤，這次推出全新包裝，新竹縣長楊文科表示，每年經過評鑑後，使東方美人茶銷售非常的好，供不應求，這次推出全新包裝，希望讓大家眼睛為之一亮，也請鄉親要認清這些包裝才是評鑑出來的優良茶，之後也會在峨眉農會、北埔農會販售。

這次初審由竹縣初審團評茶委員辦理，複審則由行政院農業委員會茶業改良場專家辦理評審，於7月21日揭曉成績。農業處長邱世昌表示，這次推出的創新三措施，分別是「推新裝」、「標品種」以及「初評制」。

第一項「推新裝」特別設計新款包裝罐，新版罐身以霧面香檳金為底，層疊山巒、客家意象紅瓦屋及白色桐花點綴，包裝設計更具現代、精緻化，提升得獎茶的包裝質感。

第二項「標品種」首推標示茶葉品種，參賽者於繳茶時依所編明碼序號標示各點參賽茶樣之品種(單一品種或是多品種)，茶農標示之品種資訊由主辦單位建置，並同步於包裝封籤QR-code 識別系統雲端揭露，提供給消費者更完整購買資訊。

邱世昌說，每年參賽1千3百多點，評鑑都需要至少5天時間，如果全部委由茶改場專家，會相當辛苦，所以增加初評制度，讓茶農也可參與報名訓練及甄選評茶員，前三天先由竹縣初審團評茶員做初評，再由茶改場專家做複審，讓當地可以一起參與，也提升大家對茶認知及品茶有更多的了解。 

竹縣府指出，新竹縣於105年輔導北埔及峨眉鄉農會辦理茶葉感官品評初級及中級班訓練，全程委由茶業改良場協助訓練及考試。初級開設2班共60人次，經前後3年培訓，30人晉級中級班、後經考試合格並甄審通過12人擔任本縣初審團評茶委員，首度由竹縣優良茶比賽初審團來初評。

新竹縣這次推出全新包裝，也要請鄉親要認清這些包裝才是評鑑出來的優良茶。記者郭政芬...
新竹縣這次推出全新包裝，也要請鄉親要認清這些包裝才是評鑑出來的優良茶。記者郭政芬／攝影
分享

新竹北埔
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

長期借用場地集會 苗市嘉盛、嘉興活動中心有譜

2019-07-16 14:34

投入1億元改建 新竹漁港水域周邊服務設施改善工程開工

2019-07-16 14:31

義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

回收場大火 空汙罩中壢

2019-07-15 23:50

內壢鐵軌大熱天彎曲 火車減速 夜間搶修

2019-07-15 23:49

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

夏日玩樂易溺水 桃市消防局辦「水域救援親子體驗營」

2019-07-15 19:16

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

「諸葛四郎」客語版登場 來苗栗巨蛋一起救公主

2019-07-15 14:18

竹北高鐵特區特教用地淪荒地？ 社福團體：盼活用

2019-07-15 14:17

失智母親不願出門 戶政貼心到府補辦身分證

2019-07-15 12:49

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

7月17日-9月27日台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

人質事件有功吳清湖功成身退 警局長贈銅關公表彰貢獻

2019-07-15 20:26

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

暑期營報名 帶遊《光陰的故事》眷村文化

2019-07-15 23:45

抗汙…汰換烏賊車 嘉市最高補助3萬

2019-07-15 23:28

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

國際獅子會300-C1區總監交接 盧秀燕：一起打拚為台中

2019-07-15 23:27

高雄旗美3區及屏東里港鄉明天停水 約1.5萬戶受影響

2019-07-15 20:27

台中歷任市長傳承建設 大工程陸續完工

2019-07-15 23:47

新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39

太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03

新店警維護石碇區安寧 嚴格取締違規改裝車輛

2019-07-15 19:19

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

金門大停電 1萬多戶受影響

2019-07-15 20:22

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

焚風飆高溫 台東擬選3校裝冷氣

2019-07-15 22:57

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

這個夏令營超清涼！ 親手搓洗愛玉冰涼又好吃

2019-07-16 12:36

公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

中市消防局獲「奧斯卡獎」 科技山搜年省130萬元

2019-07-16 11:06

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19

台中「甲后線」鐵馬道 飽覽忘憂谷美景

2019-07-15 23:08

「忙還被嫌」太保搶救花海節

2019-07-15 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top