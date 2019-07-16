投入1億元改建 新竹漁港水域周邊服務設施改善工程開工

2019-07-16 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府致力改善漁民作業環境，今天在新竹漁港舉行「水域周邊服務設施改善工程」開工典禮，宣布將投入1億元經費改建老舊漁具倉庫，並整修下沉路面、修復6座燈塔、新設公廁，讓新竹漁港升級為觀光、產業兼具的國際漁港，預計在明年4月完工啟用。

產發處長吳甲天表示，本工程向漁業署爭取經費，投入1億元改善多樣施工項目，包含整修西碼頭道路下陷，改善排水、拆除危險漁具倉庫，並統一整理放廢棄漁網的網架區、整修燈塔設施、改善修船廠，給漁民更舒適的作業環境；同時，為提供遊客更舒適觀光環境，工程將延伸木棧道，加入植栽緩解漂砂問題，並在木棧道下方設置公廁，引導魚鱗天梯遊客漫遊至此，未來也不排除在新建的漁具貨櫃，引進餐飲服務設施，增加遊客休憩空間。

市長林智堅說，新竹漁港見證台灣漁業發展，在民國6、70年代是漁民出海補魚重要的據點，直到80年轉型為觀光港埠，已經長久未進行大規模整修，不但缺乏完善排水系統、碼頭區道路也有多處下沉與破損，不只容易淹水，也影響漁民工作環境，市府積極協助漁港轉型，希望將新竹漁港升級為觀光、產業兼具的國際漁港。