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義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新埔褒忠亭義民廟董監事會已延遲約5年沒有改選，爭議多年鬧得滿城風雨，義民廟各祭典區代表們今天到縣府門口陳情抗議，要求縣府促請董事會一個月內改選，新竹縣長楊文科今天親自出面接受陳情書，隨後與義民廟董事長徐德馨、董事何煖軒等人開會協商，確認將於11月5日上午10點進行董事會改選。

「別讓義民廟變成徐姓家廟！」今天各祭典區代表們前來抗議，現場近30個人齊呼「徐德馨下台」，祭典區代表召集人劉文禎表示，義民廟是全台客家人的信奉中心，義民廟第五屆董監事應於105年改選，至今尚未執行，義民中學財團第15屆應於民國96年元月改選，拖到102年才改選，卻至今尚未就任。

劉文禎說，縣府要求各祭典區於6月30日前推選代表，36位董事中，有29個董事都完成，但義民廟董事長徐德馨卻不斷拖延，甚至希望延到11月，此事若不斷延宕，民眾的觀感也不佳，希望縣府拿出公權力，主持公道。

楊文科到現場接受陳情書，並回應會依法論法、協助董監事改選，他相信邪不勝正，縣府會圓滿解決此事，「若未改選完成，對客家人來說是很大的污辱」。

楊文科隨即與義民廟董事長徐德馨、董事何煖軒等人開會協商，民政處長黃文旭表示，目前還有3個祭典區未完成提報，希望義民廟先把祭典區名單收集好，送往縣府備查。縣府的立場是希望董監事改選越快越好，且一定要完成改選，否則將會依照民法來來辦理。

楊文科說，過往要求6月底完成，如今時間已過，縣府決定以今天的會議為主，並以義民廟來函的時間表，當作雙方的時間表，包含9月16日前完成祭典區名冊名單，10月9日送達名冊並交由縣府報備備查，11月5日上午完成董事會改選。對此，徐德馨、何煖軒等人異口同聲答應將完成改選。徐德馨表示，義民廟一定會按照時程來執行，希望縣府能給予絕對的支持。

新竹縣長楊文科（左）今天與義民廟董事長徐德馨達成共識，確認將於11月5日上午10...
新竹縣長楊文科（左）今天與義民廟董事長徐德馨達成共識，確認將於11月5日上午10點進行董事會改選。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科（右三）今天親自出面接受陳情書，祭典區代表召集人劉文禎（左三）希望...
新竹縣長楊文科（右三）今天親自出面接受陳情書，祭典區代表召集人劉文禎（左三）希望縣府拿出公權力，主持公道。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科（左一）今天與義民廟董事長徐德馨（左二）、董事何煖軒（右二）等人開...
新竹縣長楊文科（左一）今天與義民廟董事長徐德馨（左二）、董事何煖軒（右二）等人開會協商，確認將於11月5日上午10點進行董事會改選。記者郭政芬／攝影
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義民廟各祭典區代表們今天到縣府門口陳情抗議，要求縣府促請董事會一個月內改選。記者...
義民廟各祭典區代表們今天到縣府門口陳情抗議，要求縣府促請董事會一個月內改選。記者郭政芬／攝影
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楊文科何煖軒新竹
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