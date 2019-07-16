永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



中華民國身心障礙永久效期手冊換發中華民國身心障礙證明，7月10日屆期，苗栗縣仍有59張未換證，縣府暫停身心礙者生活補助等相關福利，因攸關身障者權益重大，縣府今天起雙掛號第3次通知，提供1個月緩衝期，若沒有回應，將逕行註銷手冊。

身心障礙者權益保障法規定，2007年6月修正條文前領有身心障礙手冊者，今年7月10日前應換發身心障礙證明，否則得逕予註銷，苗栗縣2萬2092人中，仍有59人因行方不明、通訊處在戶政事務所等因素，無法聯繫換證，鄰近的台中市、桃園市、新竹縣、新竹市到7月5日的統計，依序分別有578、634、105、66人未換發。

苗栗縣政府社會處分析未換證59人都享有全民健保費用補助，其中，2人有身心障礙者生活補助，3人領有專用停車位識別證，另有16人領老農漁福利津貼，3人領老人基本保證年金，3人領榮民就養給與，1人領老年年金，失蹤7人、遊民1人等。

社會處指出，換新證有效期限5年，並會進一步評估支持服務、輔具及轉介資源等需求，舊證註銷影響健保費用補助等福利，攸關權益重大，昨天決定先暫停未換證59人相關福利服務，今天起雙掛號寄發第3次通知書附陳述意見書，逾1個月未陳述，或以書面切結放棄，將註銷手冊。