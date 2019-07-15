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新竹特教地荒廢 爭設特教資源中心

2019-07-15 23:39聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹特殊教育學校旁一塊0.89公頃土地，有一半土地至今荒蕪，民間團體爭取設立「新竹縣特殊教育資源中心」。縣府表示未來用途仍規劃作服務特殊教育學生使用。

新竹縣智障協會前理事長詹常宗、希望無限關懷協會理事長劉興藻、天使關懷協會理事長張仁忠共同出面表達訴求，縣議員吳旭智表示，這塊被荒廢11年的土地，代表竹縣不夠重視特教資源，他服務過一個案子，對方自閉症孩子需要安置，他幫忙打了許多電話，竹縣現有的單位都無法安置，鄰近縣市卻有兩、三個地方可安置，前提是戶籍必須遷移。這位家長很難過「是要逼他離開新竹縣嗎？」

新竹特殊教育學校旁一塊0.89公頃土地，其中0.44公頃於104年興建特教學校的...
新竹特殊教育學校旁一塊0.89公頃土地，其中0.44公頃於104年興建特教學校的風雨操場（右後方），另一邊用地至今荒蕪。 記者郭政芬／攝影
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吳旭智指出，目前這塊用地是文特用地，建請縣府及早規劃，把閒置地活化，提供縣內特教學童更多更好的服務，同時也希望大家關注縣內特殊教育服務不足的問題，積極規劃並提供更多特教服務。

竹北市代蔡蕥鍹說，詹常宗曾於105年提起行政訴訟，狀告縣府侵占新竹特教學校校地，放任土地荒蕪、雜草叢生，法院以詹不適格駁回，土地至今仍無妥善規劃，相當可惜。

蔡蕥鍹指出，竹縣身心障礙特殊教育資源中心位於新豐鄉山崎國小，對其他鄉鎮的家長來說，相當不便，竹縣特教資源嚴重缺乏，很多早療課程都要到新竹市，相當辛苦。

新竹縣教育處副處長蔡淑貞表示，106年向中央爭取補助，教育部建議先就特教學校附近受少子化影響減班學校的教室活化辦理，因此未獲得補助，今年會再提出興建竹縣特教資源中心，提供更完整的特教服務。

新竹自閉教育部
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