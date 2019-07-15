親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

男星淪性侵犯 姜至奐認了伸狼爪

夏日玩樂易溺水 桃市消防局辦「水域救援親子體驗營」

2019-07-15 19:16聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

正值暑假期間，桃園市政府及各單位陸續推出水域安全宣導，向家長、學生叮囑夏日戲水的安全注意事項，桃園市消防局第一救災救護大隊將於7/20日舉行「水域救援親子體驗營」，更首次結合創意闖關活動，吸引民眾參加、一同學習防溺知識。

桃園市近3個月共有10件溺水案，其中最為嚴重的是6/9日發生在竹圍漁港的4人溺水事件，最後2人獲救、2人死亡，其餘9件中也僅3件有成功救回性命，學生放暑假戲水活動容易增多，教育局表示，在暑假尚未到來時，就已向學生宣導戲水需注意自身安全，教育部體育署也有提出「救溺五步-叫叫伸拋划」，教育學生如何防溺。

「水域救援親子體驗營」將在八德區廣豐新天地廣場舉行，桃市消防局茄苳分隊長禹天傑表示，八德區近3個月並沒有救溺案件發生，但桃園埤塘眾多，加上八德區內也有許多水流湍急的區域，如茄苳溪、皮寮溪及長波溪等，該活動每年都會舉辦只是地點會做變更，這次最特別的是整個第一大隊共同舉辦。

桃園市政府消防局指出，有預估出10大易溺場所，分別新屋區永安漁港南岸、大園區彩虹橋、大園區橫峰村30鄰老街溪畔、復興區霞雲溪流域（桃112線）、義興發電廠攔砂壩、大漢溪流域（溪州橋至武嶺橋、桃園大圳、阿姆坪碼頭、楊梅區中山路2段366巷4號的水圳及觀音區大堀溪出海口（含舊觀音海水浴場），提醒民眾夏日戲水需多注意安全。

桃園市消防局第一救災救護大隊將於7/20日舉行「水域救援親子體驗營」，更首次結合...
桃園市消防局第一救災救護大隊將於7/20日舉行「水域救援親子體驗營」，更首次結合創意闖關活動，吸引民眾參加、一同學習防溺知識。圖／茄苳消防分隊提供
分享

溺水親子
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

「諸葛四郎」客語版登場 來苗栗巨蛋一起救公主

2019-07-15 14:18

竹北高鐵特區特教用地淪荒地？ 社福團體：盼活用

2019-07-15 14:17

失智母親不願出門 戶政貼心到府補辦身分證

2019-07-15 12:49

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

女生不求人！苗縣修繕課超熱門

2019-07-14 23:32

分隔島缺口不宜多 以免行車危險

2019-07-14 23:31

還有9563噸毒垃圾…「最毒海岸線」再獲經費清廢

2019-07-14 23:27

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

學校遊具無法立即改善 學生照玩

2019-07-14 23:06

兒童遊戲場安全改善 延到112年

2019-07-14 23:03

桃農博碳索生活館晉身環教場所 童玩之旅添美好回憶

2019-07-14 18:06

竹市府二級主管小幅異動 治水工程向交大借將

2019-07-14 15:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20

土城變電所「屋內化」擬釋出0.7公頃設公園

2019-07-14 23:39

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

基隆和平島 挖出聖諸教堂遺址

2019-07-14 23:19

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

多納黑米祭 人潮比往年多

2019-07-14 23:31

桃園國寶級書法大師黃羣英辭世 鄭文燦發文悼念

2019-07-15 17:18

石岡水資源教育中心揭牌 東豐綠廊私房景點

2019-07-15 10:41

85大樓像「高」字 長谷世貿藏八卦

2019-07-14 23:30

竹市17公里海岸線 升級綠色長廊

2019-07-14 23:32

突然有10萬元你會做什麼？ 孝行獎得主：一塊錢都不能亂花

2019-07-15 19:14

機車棄置停車格 移走花4年

2019-07-14 23:52

為豐原運動中心暖身 豐富專案動土

2019-07-15 01:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top