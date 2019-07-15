夏日玩樂易溺水 桃市消防局辦「水域救援親子體驗營」

2019-07-15 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



正值暑假期間，桃園市政府及各單位陸續推出水域安全宣導，向家長、學生叮囑夏日戲水的安全注意事項，桃園市消防局第一救災救護大隊將於7/20日舉行「水域救援親子體驗營」，更首次結合創意闖關活動，吸引民眾參加、一同學習防溺知識。

桃園市近3個月共有10件溺水案，其中最為嚴重的是6/9日發生在竹圍漁港的4人溺水事件，最後2人獲救、2人死亡，其餘9件中也僅3件有成功救回性命，學生放暑假戲水活動容易增多，教育局表示，在暑假尚未到來時，就已向學生宣導戲水需注意自身安全，教育部體育署也有提出「救溺五步-叫叫伸拋划」，教育學生如何防溺。

「水域救援親子體驗營」將在八德區廣豐新天地廣場舉行，桃市消防局茄苳分隊長禹天傑表示，八德區近3個月並沒有救溺案件發生，但桃園埤塘眾多，加上八德區內也有許多水流湍急的區域，如茄苳溪、皮寮溪及長波溪等，該活動每年都會舉辦只是地點會做變更，這次最特別的是整個第一大隊共同舉辦。