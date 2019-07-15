百位弱勢孩童參與吳濁流文藝營 累積文學的視野

2019-07-15 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹家扶中心與博幼基金會受財團法人新竹縣文化基金會邀請，共計100位來自單親、隔代教養及新移民子女的學童，今天上午於新竹縣小叮噹科學主題樂園，參與了「文學長流—吳濁流文藝營」活動。

吳濁流文藝營活動已連續舉辦了19年，自103年起，在基金會董事長林光華爭取下，除了原有的社會組與學生組文藝營外，專為弱勢家庭學童開辦第二梯次營隊，今天為第二梯次的始業式。

林光華在致詞時向與會學員說明了吳濁流先生一生清苦但對於寫作的熱愛不曾稍減，終究成為近代台灣文學巨擘，其自始至終在文學作品中展現關懷社會、捍衛台灣文學的堅定信仰與關懷弱勢家庭的意念。期勉與會的兒童秉持吳濁流先生熱愛台灣與文學的精神，透過書寫來表達自身的生活感受與對社會的期許。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，對應於｢文學｣的動詞就是｢寫作｣，對多數的弱勢孩童而言，文學似乎是很遙遠的事情，其實每天書寫聯絡簿上的心得也是寫作，能利用適切與優美的文字來表達意念並加以書寫，便可接近文學，其實距離我們很近。弱勢家庭孩童的生活體驗更多元，透過文藝營授課教師的寫作引導與技巧傳授，都能創作出許多令人驚艷的作品。

沈俊賢說，家扶中心竹東服務處據點的外面，便展示家扶中心兒童的文學創作。鼓勵兒童從事文學或文藝創作，或許有朝一日，會有參加過文藝營的弱勢孩童獲得啟發走向文學創作之路，如能有傑出者獲得吳濁流文藝獎，則更將是一樁美事。

今年的課程中有老師林宗憲用繪本談生命中重要的事，課堂中談到正念、活在當下、分離等等心的感受議題，與兒童熱烈互動。有學員在答問的過程中便說到：自己的情緒是自己的，由自己掌握，應當做自己情緒的主人。另外還有｢繪本魔法｣、｢哈利波特魔法課｣、｢手作課程｣、｢幸福說話畫多多｣等等豐富精彩的，課程。