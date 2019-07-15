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邀學生「光陰的故事」拍攝地認識眷村 讓歷史建築活化

2019-07-15 18:06聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府近年推動歷史建築活化再利用的活動，舉辦多個城市故事館，分布在桃園、中壢、龍潭、蘆竹等地共18個故事館遍地開花，為配合世界博物館日，更在暑假推動城市故事館大串聯，其中有參加故事館集章換好禮的活動，除此之外，文化局在8月19日至23日於龜山憲光二村，《光陰的故事》拍攝地，舉辦五天四夜暑期工作生活營，讓民眾深入了解眷村文化。

桃園市政府文化局文化發展科科長黃蘭燕表示，今年首次配合5/18號世界博物館日，在暑假推出城市故事館大串聯，讓民眾可以造訪博物館時順便集章換禮物，此外，政府也力推歷史建築活化再利用，將在8月19日於龜山憲光二村舉行五天四夜暑期工作生活營，該次活動邀請建築、景觀、文化及多媒體等相關科系大專院校(含碩士班)在學學生，近距離造訪《光陰的故事》拍攝地憲光二村體驗眷村。

五天四夜暑期工作生活營課程內容將有眷村建築解說、編竹夾泥牆、洗石子、木門窗及家具實作等多元眷村建築美學課程，晚上更有蚊子電影院，讓學生能充分學習眷村的美學元素，深度了解眷村文化。報名方式受理電子郵件至8月7日截止，且只要是在學學生即可免費報名參加（僅需繳交保證金）。

桃園市政府文化局在8月19日至23日於龜山憲光二村《光陰的故事》拍攝地，舉辦五天...
桃園市政府文化局在8月19日至23日於龜山憲光二村《光陰的故事》拍攝地，舉辦五天四夜暑期工作生活營，讓民眾深入了解眷村文化。圖／桃園市文化局提供
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歷史建築眷村
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