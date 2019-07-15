竹北高鐵特區特教用地淪荒地？ 社福團體：盼活用

2019-07-15 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹特殊教育學校旁一塊0.89公頃土地，其中0.44公頃於民國104年興建特教學校的風雨操場，另一邊用地至今荒蕪，新竹縣議員吳旭智、竹北市代表蔡蕥鍹今天上午舉行記者會，要求縣府重視此用地，特教生權益不應被忽視，期望爭取設立「新竹縣特殊教育資源中心」。

今天上午新竹縣智障協會前理事長詹常宗、新竹縣希望無限關懷協會理事長劉興藻、新竹縣天使關懷協會理事長張仁忠共同出面表達訴求，新竹縣教生從學前到國中端已通報共有3123人，呼籲縣府儘速解決特教學校旁閒置地問題。劉興藻還說，未來若此能善加運用此塊土地，讓學前特教生就讀，減緩家長們的壓力。

吳旭智表示，希望縣府能重視這塊被荒廢11年的用地，竹縣不夠重視特教的資源，他服務過一個案子，對方的自閉症孩子需要安置，他幫忙打了許多電話，新竹縣現有的單位都無法安置，然而鄰近縣市卻有兩三個地方可以安置，前提是他的戶籍必須搬到該縣市。這位家長很難過，覺得「是要逼他離開新竹縣嗎？」。

吳旭智指出，目前這塊用地還是文特用地，建請縣府及早規劃，如何把這塊閒置地活化，提供縣內特教學童更多更好的服務。同時也希望大家關注縣內特殊教育相關服務不足的問題，積極規劃並提供更多特教服務。

蔡蕥鍹說，詹常宗曾於105年提起行政訴訟，狀告新竹縣政府涉嫌侵占國立新竹特殊教育學校校地，放任土地荒蕪、雜草叢生。因詹常宗非行政處份相關人、亦非利害關係人，法院於106年以不適格駁回其告訴，該地至今仍荒廢無妥善規劃，相當可惜。

蔡蕥鍹指出，新竹縣身心障礙特殊教育資源中心，位於新豐鄉山崎國小，對其他鄉鎮如竹北等地的家長來說，相當不便，近來接獲自閉症等特殊兒家長投訴，表示新竹縣特教資源嚴重缺乏，很多早療課程都要到新竹市，相當辛苦。