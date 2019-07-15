竹北高鐵特區特教用地淪荒地？ 社福團體：盼活用
新竹特殊教育學校旁一塊0.89公頃土地，其中0.44公頃於民國104年興建特教學校的風雨操場，另一邊用地至今荒蕪，新竹縣議員吳旭智、竹北市代表蔡蕥鍹今天上午舉行記者會，要求縣府重視此用地，特教生權益不應被忽視，期望爭取設立「新竹縣特殊教育資源中心」。
今天上午新竹縣智障協會前理事長詹常宗、新竹縣希望無限關懷協會理事長劉興藻、新竹縣天使關懷協會理事長張仁忠共同出面表達訴求，新竹縣教生從學前到國中端已通報共有3123人，呼籲縣府儘速解決特教學校旁閒置地問題。劉興藻還說，未來若此能善加運用此塊土地，讓學前特教生就讀，減緩家長們的壓力。
吳旭智表示，希望縣府能重視這塊被荒廢11年的用地，竹縣不夠重視特教的資源，他服務過一個案子，對方的自閉症孩子需要安置，他幫忙打了許多電話，新竹縣現有的單位都無法安置，然而鄰近縣市卻有兩三個地方可以安置，前提是他的戶籍必須搬到該縣市。這位家長很難過，覺得「是要逼他離開新竹縣嗎？」。
吳旭智指出，目前這塊用地還是文特用地，建請縣府及早規劃，如何把這塊閒置地活化，提供縣內特教學童更多更好的服務。同時也希望大家關注縣內特殊教育相關服務不足的問題，積極規劃並提供更多特教服務。
蔡蕥鍹說，詹常宗曾於105年提起行政訴訟，狀告新竹縣政府涉嫌侵占國立新竹特殊教育學校校地，放任土地荒蕪、雜草叢生。因詹常宗非行政處份相關人、亦非利害關係人，法院於106年以不適格駁回其告訴，該地至今仍荒廢無妥善規劃，相當可惜。
蔡蕥鍹指出，新竹縣身心障礙特殊教育資源中心，位於新豐鄉山崎國小，對其他鄉鎮如竹北等地的家長來說，相當不便，近來接獲自閉症等特殊兒家長投訴，表示新竹縣特教資源嚴重缺乏，很多早療課程都要到新竹市，相當辛苦。
新竹縣教育處副處長蔡淑貞回應，縣府未強佔土地，未來用途仍規劃作服務特殊教育學生使用。縣府於106年項中央爭取補助，教育部建議先就特教學校附近受少子化影響減班的學校教室活化辦理，因此未獲得補助。縣府考量近年早療需求日增，擬結合社會處資源納入早療服務需求，今年會再提出興建竹縣特教資源中心，以期提供更完整的特教服務。
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