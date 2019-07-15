巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣性別統計圖像的「權力、決策與影響力」項目，婦女擔任公職或民意代表都巾幗不輸鬚眉，占有一席之地，苗栗縣今年連續第2年獲得行政院促進性別平等「金馨獎」，並與台北市、新北市同列優等獎，成績相當亮眼。

行政院辦理地方政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫，績效優良縣市頒發金馨獎，苗栗縣政府社會處副處長張國棟說，中央評鑑苗栗縣前年、去年性平業務，都獲委員青睞，去年、今年連得金馨獎，尤其在第2組縣市獨占鰲頭，分數遙遙領先第2名縣市。

傳統刻板印象部分職場婦女難以出頭，但苗栗縣政府21局處有6名女性主管，苗栗縣副縣長鄧桂菊是女性，21局處也有7名女性副主管，民選鄉鎮市長有5名女性，包括人口最多的頭份市長羅雪珠，38席縣議員有12席女性。

此外，網友封為「全台最美代表」竹南鎮民代表陳怡樺得5345票，票數當選縣議員綽綽有餘，也創下苗栗縣地方自治史鄉鎮市民代表選舉最高得票紀錄，上任後接地氣的表現，也獲得肯定。

2016年底，苗栗縣公教人員數7814人，其中女性4257人，占54.48%，男性3557人，占45.52%，男性比率低於女性8.96%，縣府暨所屬機關所屬委員會119個，任一性別比率達三分之一的101個，約占八成五。

而縣府主計處去年完成「從性別角度看苗栗縣促進就業策略」、「苗栗縣育齡婦女生育率及出生人口性別概況」、「苗栗縣106學年度國中小視力概況」、「苗栗縣原住民兩性人口結構變動概況」4篇性別統計分析暨通報。

其中，從性別角度看苗栗縣促進就業策略分析2017年苗栗縣男性勞動力參與率 67.9％，在台灣地區20個縣市中居第9位，女性勞動力參與率49.4％，居17人，女性勞動力人口仍有成長空間，苗栗縣2017年總失業率 3.6％，台灣地區第2低，其中男性失業率4.0％，女性失業率3.1％。