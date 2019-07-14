桃農博碳索生活館晉身環教場所 童玩之旅添美好回憶

2019-07-14 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市農博園區(新屋)成為環教重鎮，其中「碳索生活館」6月通過嚴格審核，晉身桃園市第15處環境教育設施場所，環保局今天在現場舉辦該館通過認證後首發活動「探索童玩達人之旅」，邀請「世界和平會」孩童學習環保的知識。

環保局23日還要邀「睦祥育幼院」80位孩童到農博園區「碳索生活館」，和今天參加活動的孩童一樣，在互動劇場裡悠遊海中世界，由講師帶領孩童們製作環保風箏並前往保生社區發展協會，參訪觀音區在地秘境，認識地景生態與海濱植物。熱心的社區媽媽們特別準備了在地風味餐點，讓孩子們度過快樂且富環教意義的一天。

環保局秉持「每個孩子都是環保小尖兵」的理念，在環境教育上推陳出新，將環教活動結合公益。「碳索生活館」6月才通過「環教場所認證」的為基地，環保局7月隨即邀請公益社服團體參加環保低碳夏令營，將愛護地球的理念傳到孩子心田，留下美好的夏日回憶。