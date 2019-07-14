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竹市府二級主管小幅異動 治水工程向交大借將

2019-07-14 15:00聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府團隊明起二級主管人事小幅異動，包含香山區長沈靜濤接任教育處副處長、香山區長由民政處副處長林柏志接任、工務處副處長由交大營繕組長廖仁壽回鍋接任、民政處副處長將由東區區長賴榮光回任。

現任香山區長沈靜濤，今年34歲，最高學歷為國立台灣師範大學教育學系博士候選人，去年獲得新竹市政府模範公務人員，熟悉教育處業務，曾任學管、體健及督學等職務，曾籌畫市立棒球場重建，完成香山國小、茄苳國小操場等校園整建工程，協助改善新竹市各級學校體育運動環境，未來將協助推動108課綱及市長林智堅的新校園運動，為竹市教育業務注入新思維，讓竹市教育力持續開先鋒。

將接任香山區長的林柏志來自香山，現年41歲，學經歷完整，在民政處、行政處都有所歷練，對里政工作不陌生，據悉接香山區長一職，應是同是香山人出身的市長林智堅希望重用他回家鄉服務，期許林柏志年輕積極的任事態度，讓香山更顯活力。

工務處副處長一職由交大營繕組長廖仁壽接任，曾任市府工務處下水道科長的廖仁壽，具土木工程背景，在竹市517淹水後，期盼借重過去他整治竹市水路問題的專業與寶貴經驗，而讓林智堅向交大借將，盼為竹市治水工程對症下藥，並推動竹市多項重大工程。

而民政處副處長一職將由東區區長賴榮光回任民政處，賴榮光為國立新竹教育大學碩士，熟悉竹市府各處室工作，曾任勞工處副處長、民政處副處長、教育處督學、教育處體育保健科長、新竹市家庭教育中心主任、行政處文書科長等職務，這次再回鍋民政處擔任副處長，將帶回在前線為民服務的里政資歷，讓民政處各項業務更「接地氣」。

竹市香山區長沈靜濤熟悉教育處業務，將回鍋教育處接任副處長一職。圖／新竹市府提供
竹市香山區長沈靜濤熟悉教育處業務，將回鍋教育處接任副處長一職。圖／新竹市府提供
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接任竹市香山區長的林柏志學經歷完整，在民政處、行政處都有所歷練。圖／翻攝自新竹市...
接任竹市香山區長的林柏志學經歷完整，在民政處、行政處都有所歷練。圖／翻攝自新竹市府民政處網站
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