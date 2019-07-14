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獲2.7億景觀改造經費 17公里海岸線變綠色生態長廊

2019-07-14 13:23聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市升級水岸環境，今年陸續完成港南運河公園親水再造後，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7千萬經費，將進行17公里沿線景觀改善2期工程與17公里橋梁補強2項計畫，讓17公里海岸線升級為「綠色生態長廊」，同時不分晝夜提供騎士「安全第一、生態優先」的單車騎乘路線與體驗，預計今年啟動規畫設計，110年完工。

新竹市擁有山海環繞的絕佳先天條件，市長林智堅表示，17公里海岸串連了新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出獨特與自然共舞、與環境共生的自然景觀，他計畫優化騎乘視野，讓緊鄰藍色海岸的單車道藍綠共融，打造一條具竹市在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道。

17公里海岸線沿線有6座橋梁，包含外觀特殊的彩虹橋、藍天與白雲橋，城銷處表示，獲中央補助將投入5千萬進行17公里橋梁補強計畫，將對彩虹1、2號橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋6座自行車道鋼構橋，進行10年來首次規模性與系統性的結構檢測及塗裝等修繕工程，預計將檢測橋梁結構、欄杆與自行車道、人行道舖面全面更新，增設不影響生態的低維度照明，完成後將提供單車族更安全與舒適的自行車騎乘環境。

另外，全面更新17公里自行車道沿線路燈、護欄等安全設施，增加自行車堤頂觀海長廊，透過綠地再造、現有生態復育優化，打造「與自然共舞」的自行車道；自行車道沿線水泥護欄處也將以透空護欄取代；港南運河公園到金城湖的熱門觀光路段，將打造民眾能登上觀海的堤頂觀海長廊；並評估17公里沿線適合的生態復育地點，目標將現有的臨海荒地變綠地，預計增加10公頃綠化面積、再造51.6公頃的生態池與防風林地貌，做為復育與保護台灣西海岸海濱生態的重要據點。

新竹市升級水岸環境，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7000萬經費，...
新竹市升級水岸環境，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7000萬經費，計畫透過景觀改造，將17公里海岸線升級為「綠色生態長廊」，圖為模擬圖。圖／新竹市府提供
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新竹市升級水岸環境，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7000萬經費，...
新竹市升級水岸環境，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7000萬經費，計畫透過景觀改造，將17公里海岸線升級為「綠色生態長廊」，圖為模擬圖。圖／新竹市府提供
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