獲2.7億景觀改造經費 17公里海岸線變綠色生態長廊

2019-07-14 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市升級水岸環境，今年陸續完成港南運河公園親水再造後，近日獲經濟部水利署與交通部觀光局補助，共2億7千萬經費，將進行17公里沿線景觀改善2期工程與17公里橋梁補強2項計畫，讓17公里海岸線升級為「綠色生態長廊」，同時不分晝夜提供騎士「安全第一、生態優先」的單車騎乘路線與體驗，預計今年啟動規畫設計，110年完工。

新竹市擁有山海環繞的絕佳先天條件，市長林智堅表示，17公里海岸串連了新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出獨特與自然共舞、與環境共生的自然景觀，他計畫優化騎乘視野，讓緊鄰藍色海岸的單車道藍綠共融，打造一條具竹市在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道。

17公里海岸線沿線有6座橋梁，包含外觀特殊的彩虹橋、藍天與白雲橋，城銷處表示，獲中央補助將投入5千萬進行17公里橋梁補強計畫，將對彩虹1、2號橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋6座自行車道鋼構橋，進行10年來首次規模性與系統性的結構檢測及塗裝等修繕工程，預計將檢測橋梁結構、欄杆與自行車道、人行道舖面全面更新，增設不影響生態的低維度照明，完成後將提供單車族更安全與舒適的自行車騎乘環境。