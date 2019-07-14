懶惰會傳染！蛋黃哥暑假到新竹當懶萌打工仔 開咖啡店

2019-07-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



懶惰會傳染！蛋黃哥今年暑假化身科技新貴兼暑期打工仔，到新竹大魯閣湳雅廣場1F蛋黃哥咖啡廳展開為期3個月的打工，提供一系列涼夏飲品、小食餐點、療癒甜品，挑起你的夏季味蕾，讓繁忙工作與生活中獲得小確幸。

一想到明天上班日，開會要匯報工作進度、交報告，就充滿壓力嗎？喝杯「老闆再等一夏威夷豆拿鐵」恢復元氣，新竹大魯閣湳雅廣場表示，蛋黃哥不想上班咖啡廳進駐新竹推出全新菜單，增加小朋友最愛的餐點，像是「遲到皮皮挫雞塊」、「老闆是怪叔叔薯格格」；還有適合全職媽媽的辛酸告白「落東落西辣雞翅」、「不吐不快奶皇包」，香味四溢的美食搭配蛋黃哥經典表情，絕對會為媽媽們接上斷掉的理智線，並打起精神來照顧寶貝。

位於湳雅廣場1F正中央的蛋黃哥咖啡廳吸晴破表，一到入口處就可見蛋黃哥手舉咖啡豆的造形拱門，店內打造360度環繞海島型咖啡廳，由木紋拼接的文青系裝潢呈現迷人閒致氛圍，抬頭可以見到偽裝成復古吊燈的蛋黃哥，打造出充滿濃濃的美式藝文風格，用餐空間沙發區、吧檯座位區共40個座位，讓你逛街同時慵懶也無限加倍！當然少不了蛋黃哥周邊商品區，多種蛋黃哥商品獨家開賣。在等待餐點的同時，一同來尋找咖啡廳內蛋黃哥的蹤影。

《蛋黃哥不想上班咖啡廳》湳雅門市即日起至9月30日在新竹市北區湳雅街91-2號1F營業，相關消息可參考「蛋黃哥不想上班咖啡廳」臉書粉絲頁。

另外，新竹豐邑喜來登大飯店為即日起至8月31日推出「Fun暑假餐飲回饋活動」，集結5大人氣餐廳「盛宴自助餐廳」、「大廳酒吧」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」和「采悅軒中餐廳」等推出多項餐飲優惠，讓饕客在暑假期間天天享受各式異國美味；話題首選「盛宴自助餐廳」提供最低64折的大人、小孩用餐優惠，並於大廳酒吧上演喜波波的午餐約會，推出「喜波波與喜瓜瓜童話劇場」，陪伴小朋友度過好吃又好玩的暑假午後。