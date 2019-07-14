暑假遊獅山 新竹縣府推3主題路線 加碼30梯免費導覽玩

2019-07-14 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府與交通部觀光局合作，本次推出三款主題套票，分別探索竹縣自然生態「獅山樂陶陶」、走訪竹東鎮客家文化「獅在好食趣竹東」及北埔鎮古蹟之美「獅獅如意遊北埔」，也推出30梯次免費導覽遊程，帶領遊客深入體驗遊覽新竹縣小鎮風光。

交旅處長游志祥說，民眾可從竹北市坐上獅山線公車出發，沿途串連客家米食重地「竹東鎮」、古蹟密度最高「北埔鄉」、親子旅遊「綠世界生態農場」以及消暑勝地「獅頭山登山步道」，是親子旅遊首選、登山消暑、客家米食品嘗及體驗客家文化的觀光公車路線，歡迎大家一起搭車來北埔，方便又環保。

即日起至10月31日憑獅山線搭乘證明於特約店家消費參加抽獎，就有機會把iPad mini及多項在地好禮帶回家！交通部公路總局因應暑假來臨，至9月30日期間，旅客使用電子票證搭乘台灣好行獅山線，可享半價優惠及沿線部分商家消費折扣優惠，歡迎大家來竹縣歡樂過暑假。

北埔鄉鄉長莊明增提到北埔老街除客家聚落外，也積極規畫周邊整體，包括傳統市場重新活化，形成美食商圈，加上規畫輕旅行，讓遊客得到更深度的豐富體驗。