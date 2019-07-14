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暑假遊獅山 新竹縣府推3主題路線 加碼30梯免費導覽玩

2019-07-14 11:01聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府與交通部觀光局合作，本次推出三款主題套票，分別探索竹縣自然生態「獅山樂陶陶」、走訪竹東鎮客家文化「獅在好食趣竹東」及北埔鎮古蹟之美「獅獅如意遊北埔」，也推出30梯次免費導覽遊程，帶領遊客深入體驗遊覽新竹縣小鎮風光。 

交旅處長游志祥說，民眾可從竹北市坐上獅山線公車出發，沿途串連客家米食重地「竹東鎮」、古蹟密度最高「北埔鄉」、親子旅遊「綠世界生態農場」以及消暑勝地「獅頭山登山步道」，是親子旅遊首選、登山消暑、客家米食品嘗及體驗客家文化的觀光公車路線，歡迎大家一起搭車來北埔，方便又環保。 

即日起至10月31日憑獅山線搭乘證明於特約店家消費參加抽獎，就有機會把iPad mini及多項在地好禮帶回家！交通部公路總局因應暑假來臨，至9月30日期間，旅客使用電子票證搭乘台灣好行獅山線，可享半價優惠及沿線部分商家消費折扣優惠，歡迎大家來竹縣歡樂過暑假。

北埔鄉鄉長莊明增提到北埔老街除客家聚落外，也積極規畫周邊整體，包括傳統市場重新活化，形成美食商圈，加上規畫輕旅行，讓遊客得到更深度的豐富體驗。  

台灣好行獅山線主題套票資訊及暑期優惠資訊，可至官網查詢(https://www.taiwantrip.com.tw/)。「樂不獅暑，跟著導覽旅行趣」導覽遊程免費30梯次報名網站(https://www.beclass.com/rid=22415f55d2438010a163)。

即日起至10月31日憑獅山線搭乘證明於特約店家消費參加抽獎，就有機會把iPad ...
即日起至10月31日憑獅山線搭乘證明於特約店家消費參加抽獎，就有機會把iPad mini及多項在地好禮帶回家。記者郭政芬／翻攝
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這次也推出30梯次免費導覽遊程，帶領遊客深入體驗遊覽新竹縣小鎮風光。記者郭政芬／...
這次也推出30梯次免費導覽遊程，帶領遊客深入體驗遊覽新竹縣小鎮風光。記者郭政芬／翻攝
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縣政府與交通部觀光局合作，本次推出三款主題套票。記者郭政芬／翻攝
縣政府與交通部觀光局合作，本次推出三款主題套票。記者郭政芬／翻攝
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這次路線有探索竹縣自然生態「獅山樂陶陶」、走訪竹東鎮客家文化「獅在好食趣竹東」及...
這次路線有探索竹縣自然生態「獅山樂陶陶」、走訪竹東鎮客家文化「獅在好食趣竹東」及北埔鎮古蹟之美「獅獅如意遊北埔」。記者郭政芬／翻攝
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