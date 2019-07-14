最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物
新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物達20年，被汙染海岸線有2公里，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署補助去年補助新竹縣環保局3800萬，自107年9月移除工程開工以來，執行過程中卻發現開挖量遠大於預估量，尚有9563噸有害廢棄物尚待清除，縣府今年再度向環保署爭取相關經費，日前獲得環保署補助第二期經費3290萬元，未來將繼續辦理清除作業。
新竹縣長楊文科表示，感謝在環保署及台灣鋼聯全力支持下，使此區有害廢棄物移除作業繼續順利進行，第二期工程現已完成設計及監造招標程序，盡速進行後續有害廢棄物移除工程。
為避免汛期將有害廢棄物沖刷汙染附近海域，除第一期鋪設之石籠防護外，已規畫執行相關汙染防治措施。而未來縣府會持續辦理此區後續工作及規畫後續海岸防護措施，盼給縣民一個安全的海岸環境。
環保局代理局長羅仕臣說，新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址範圍總長度約2千公尺，其中有害事業廢棄物（集塵灰）數量原估計有1380立方公尺。集塵灰廢棄物主要位於場址自南端起0至400公尺長範圍內，約有1200立方公尺；另少數位於場址自北端起400公尺處，約有180立方公尺。
在環保局努力爭取之下，環保署補助新竹縣政府3800萬經費辦理第一期的「新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址污染緊急應變處理計畫」，而計畫執行有害廢棄物開挖打包區域中，發現現場存量遠超過原估計量，經變更契約內容及辦理擴充契約，已清運4963噸有害廢棄物(集塵灰)至處理廠，及現場打包篩測暫存807噸，已於今年5月完成第一期計畫目標。因於原計畫執行開挖打包區域中，集塵灰數量已達警戒值遠超過合約量，經再進行場址調查集塵灰分布情形，開挖篩測結果，現場扣除已清除及暫存集塵灰量5770噸外，預估尚有9563噸有害廢棄物尚待清除，經再向環保署緊急申請經費挹注，於108年4月30日獲環保署同意補助第二期經費3290萬元。
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