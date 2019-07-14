最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新豐鄉沿海遭傾倒有害廢棄物達20年，被汙染海岸線有2公里，遭外界評為「最毒海岸線」，環保署補助去年補助新竹縣環保局3800萬，自107年9月移除工程開工以來，執行過程中卻發現開挖量遠大於預估量，尚有9563噸有害廢棄物尚待清除，縣府今年再度向環保署爭取相關經費，日前獲得環保署補助第二期經費3290萬元，未來將繼續辦理清除作業。

新竹縣長楊文科表示，感謝在環保署及台灣鋼聯全力支持下，使此區有害廢棄物移除作業繼續順利進行，第二期工程現已完成設計及監造招標程序，盡速進行後續有害廢棄物移除工程。

為避免汛期將有害廢棄物沖刷汙染附近海域，除第一期鋪設之石籠防護外，已規畫執行相關汙染防治措施。而未來縣府會持續辦理此區後續工作及規畫後續海岸防護措施，盼給縣民一個安全的海岸環境。

環保局代理局長羅仕臣說，新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置場址範圍總長度約2千公尺，其中有害事業廢棄物（集塵灰）數量原估計有1380立方公尺。集塵灰廢棄物主要位於場址自南端起0至400公尺長範圍內，約有1200立方公尺；另少數位於場址自北端起400公尺處，約有180立方公尺。