女人當自強 苗栗婦女特殊需求課程好搶手

2019-07-14 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



破除性別刻板印象，苗栗縣政府主辦、生命之愛文教基金會承辦，首次推出婦女特殊需求方案，量身打造規畫「汽、機車修理常識」、「木工入門學習」、「生活中的水電修理」課程，7月23日到9月28陸續開課，報名超乎預期搶手，6堂課、120人次學員爆滿。

生命之愛文教基金會指出，許多婦女可能碰到的窘境，白天丈夫上班、兒子上學，有時燈泡突然壞掉，或是馬桶、洗衣槽堵塞，臨時叫水電工不一定找得到，而且小東西壞掉，也不見得會來修理，此外，車子突然拋錨，只能打電話求助，或是直接找修車廠解決。

此外，新北市婦女服務中心2017年2月間「新北女性居家水電修繕問卷調查」，發現女性面對居家的「排水孔堵塞」、「電燈不亮或閃爍」、「馬桶水箱水流不止」、「水龍頭漏水」、「馬桶堵塞」有著極大困擾，7成以上的女性表示因修繕能力不足，無法自行處理，但有意願學習水電修繕知識高達9成。

生命之愛文教基金會聽到婦女日常生活的心聲，因此專為婦女開6堂課，每堂60人，分別在私立育民工業家事職業學校、苗栗縣婦女福利服務中心上課，其中，汽、機車修理常識課內容，包括認識汽機車基本構造、常見突發狀況處理。

生活中的水電修理課分水、電上課，包括水基本水路介紹、水管的種類規格、水龍頭種類、認識工具使用，金屬水管與水龍頭連結、洗手台設施、馬桶設施各部分拆解與組裝示範等；及基本電的原理，3用電表操作、家庭線路種類規格、總開關、漏電線路器等介紹，實際操作開關控制電燈與插座及故障排除，日光燈器具拆解及簡易維修等。

生命之愛文教基金會表示，傳統角色的性別分工，造成女性在環境、能源與科技等廣義理工的領域，就學到就業都明顯少數，無法學習到更全面的實用生活技能，水電等相關電器問題時有困擾，傳統木工行業也以男性族群從事居多。