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「石虎進香團」作家劉克襄分享走路的旅行觀察

2019-07-13 22:39聯合報 記者劉星君╱即時報導

作家劉克襄今年在中部組「石虎進香團」輕旅行，周末在苗栗淺山走路，半年累計走200多公里，帶隊友們走近10次，今他在台大演講分享苗栗淺山行走「走路的旅行觀察」，苗栗是石虎棲息最多區域「透過走路了解石虎在這個區域面臨的環境」。

劉克襄說，今年上半年嘗試在石虎棲息最多苗栗淺山地區，走出來的新旅行「想顛覆觀光旅遊的思維與習慣」，了解石虎棲息地，在苗栗為什麼不斷發生路殺，走在淺山丘陵，會有什麼樣的撞擊與思考？

劉克襄說，剛開始一個人走後來覺得不過癮，帶一群人，走了半年多，累積兩百多公里。參與「石虎進香團」的團員們，大多來自千里步道協會、荒野保護協會、登山協會等。健行目的，除摸索新的旅行可能性外，思考走路的意義，關心石虎、當地文史環境。

每趟旅程都是搭火車、公車、走路，一天走上7、8個小時。劉克襄說，走的路不是旅遊路線，會有什麼樣的風景？會好奇窄窄的柏油路會彎到哪裡？連接到哪裡？一天走20公里，早上9點走到下午5點，曾一整天走下來紀錄到3條蛇遭路殺。還曾在鄉道上，目擊一隻流浪貓，被一輛車當場撞死，當時貓的心臟還在跳，能做的就是將貓移到路邊。

劉克襄分享，他走過的苗栗淺山路線，銅鑼到通霄（貓公坑、虎頭崁與馬家莊），苗栗南河至獅潭、銅鑼新雞隆到大湖，一路上遇到人、事、物，搭公車遇到在地阿嬤，鄉村的柑仔店，迷路時遇到的民眾等，感受到不同人情味，也是旅行中意想不到的。

劉克襄說，石虎進香團，除了在苗栗，也希望在不同地方也能有這樣輕旅行，盡量使用大眾交通工具，用1980年代旅行方式，重新認識台灣，就是現在「低碳旅行」，自己設計旅行方式，走出不同的風景，讓旅行的景點變得多樣。

苗栗高中圖書館主任吳作楫參與其中一趟石虎進香團輕旅行，他說，「老師行程一推出後，幾乎秒殺」限定20人參與，他參與的是走訪「三義-魚藤斷橋-三櫃-后里」步行約20公里「用不同方式認識家鄉苗栗，很棒的體驗」。

作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里...
作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里。圖／苗栗高中圖書館主任吳作楫提供
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作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里...
作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里。圖／苗栗高中圖書館主任吳作楫提供
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作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里...
作家劉克襄在苗栗淺山一帶的石虎進香團輕旅行，這天是走訪三義、魚藤斷橋、三櫃、后里。圖／苗栗高中圖書館主任吳作楫提供
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