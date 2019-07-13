影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



石虎是台灣僅存原生貓科動物，石虎吃雞也造成與雞農衝突，台灣石虎保育協會與窩窩（wuowuo）去年底發起「拯救台灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解」募資計畫，募資700多萬，2年改造100戶雞舍，化解石虎吃雞、農民傷害石虎，期盼創造養雞戶與保育石虎雙贏，苗栗縣5名議員們，今擔任一日志工，來到通霄淺山一帶，學習搭建雞舍，了解石虎棲地，透過行動實踐，讓更多人重視石虎保育。

由苗栗縣議員曾玟學邀請議員宋國鼎、陳品安、黎煥強與陳光軒，5人跟著石虎保育協會到通霄淺山區當志工，協助通霄雞農雞舍改建。自嘲「議會石虎隊」，他們也是投下贊成苗縣石虎保育自治條例的9名議員中的5人。

5名議員與其他志工們在石虎保育協會、養雞戶邱仕業的帶領下，從認識淺山環境、搭建雞舍注意事項，搬運材料，固定鐵椿、架設鐵絲網，大家分工合作，從上午9點到下午4點，共完成3間雞舍改造。

搭建過程中，議員們不時提問，對於石虎的習性，詢問雞農如何在飼養雞隻與石虎保育間取得平衡，搭建的技巧等。5名議員說，擔任一日志工，學習搭建雞舍「非常吃體力的活」。

議員曾玟學說，希望大家在網路聲援石虎議題，也能報名志工到現場幫忙。議員宋國鼎說，石虎面臨棲地破壞路殺問題、與雞農衝突，看到農民願意投入雞舍改造計畫，希望從中取得平衡。議員陳光軒說，議會也會盡快督促縣府，對於石虎保育要有具體作為，也希望能繼續推動友善雞舍計畫。

「蠻感動的」議員陳品安說，農民願意保育石虎，地方上有蠻多誤會石虎保育跟地方開發有衝突，透過親身體驗，讓保育觀念讓更多農民知道，也是很棒的環境教育。議員黎煥強說，在雞農大哥教導下，搭建雞舍，有電時用機具怎麼做，沒電要用土法煉鋼，敲打鐵椿，搭建雞舍真的需要很多人力，除了網路聲量給予力量，希望大家能走到生活中，實際出一份力。