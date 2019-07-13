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影／雞農與石虎友善共存 苗縣議員一日志工體驗搭雞舍

2019-07-13 22:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

石虎是台灣僅存原生貓科動物，石虎吃雞也造成與雞農衝突，台灣石虎保育協會與窩窩（wuowuo）去年底發起「拯救台灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解」募資計畫，募資700多萬，2年改造100戶雞舍，化解石虎吃雞、農民傷害石虎，期盼創造養雞戶與保育石虎雙贏，苗栗縣5名議員們，今擔任一日志工，來到通霄淺山一帶，學習搭建雞舍，了解石虎棲地，透過行動實踐，讓更多人重視石虎保育。

由苗栗縣議員曾玟學邀請議員宋國鼎、陳品安、黎煥強與陳光軒，5人跟著石虎保育協會到通霄淺山區當志工，協助通霄雞農雞舍改建。自嘲「議會石虎隊」，他們也是投下贊成苗縣石虎保育自治條例的9名議員中的5人。

5名議員與其他志工們在石虎保育協會、養雞戶邱仕業的帶領下，從認識淺山環境、搭建雞舍注意事項，搬運材料，固定鐵椿、架設鐵絲網，大家分工合作，從上午9點到下午4點，共完成3間雞舍改造。

搭建過程中，議員們不時提問，對於石虎的習性，詢問雞農如何在飼養雞隻與石虎保育間取得平衡，搭建的技巧等。5名議員說，擔任一日志工，學習搭建雞舍「非常吃體力的活」。

議員曾玟學說，希望大家在網路聲援石虎議題，也能報名志工到現場幫忙。議員宋國鼎說，石虎面臨棲地破壞路殺問題、與雞農衝突，看到農民願意投入雞舍改造計畫，希望從中取得平衡。議員陳光軒說，議會也會盡快督促縣府，對於石虎保育要有具體作為，也希望能繼續推動友善雞舍計畫。

「蠻感動的」議員陳品安說，農民願意保育石虎，地方上有蠻多誤會石虎保育跟地方開發有衝突，透過親身體驗，讓保育觀念讓更多農民知道，也是很棒的環境教育。議員黎煥強說，在雞農大哥教導下，搭建雞舍，有電時用機具怎麼做，沒電要用土法煉鋼，敲打鐵椿，搭建雞舍真的需要很多人力，除了網路聲量給予力量，希望大家能走到生活中，實際出一份力。

今除5名議員外，也有從新北市、彰化縣來的志工們，他們說「保育石虎，也能保育淺山其他動物的生存環境」。

苗栗縣議員曾玟學（左起）、宋國鼎、陳品安、陳光軒與黎煥強，今天到苗栗縣通霄山區，...
苗栗縣議員曾玟學（左起）、宋國鼎、陳品安、陳光軒與黎煥強，今天到苗栗縣通霄山區，擔任一日志工，在雞農帶領下學習雞舍改建。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員黎煥強（左起）、陳品安、宋國鼎、陳光軒與曾玟學，今到苗栗縣通霄山區，擔...
苗栗縣議員黎煥強（左起）、陳品安、宋國鼎、陳光軒與曾玟學，今到苗栗縣通霄山區，擔任一日志工，在雞農帶領下學習雞舍改建。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員陳品安（右）擔任石虎保育協會一日志工，幫忙學習搭建改造雞舍。圖／議員宋...
苗栗縣議員陳品安（右）擔任石虎保育協會一日志工，幫忙學習搭建改造雞舍。圖／議員宋國鼎服務處提供
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苗栗縣議員曾玟學擔任石虎保育協會一日志工，架設鐵網。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學擔任石虎保育協會一日志工，架設鐵網。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員宋國鼎擔任石虎保育協會一日志工，幫忙學習搭建改造雞舍。圖／議員宋國鼎服...
苗栗縣議員宋國鼎擔任石虎保育協會一日志工，幫忙學習搭建改造雞舍。圖／議員宋國鼎服務處提供
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苗栗縣議員曾玟學（後排黃衣服）、宋國鼎（前排黑衣者）、陳品安（戴帽者）、陳光軒（...
苗栗縣議員曾玟學（後排黃衣服）、宋國鼎（前排黑衣者）、陳品安（戴帽者）、陳光軒（左一）與黎煥強（藍色衣服），今擔任石虎保育協會一日志工，在雞農邱仕業（紅衣者）中帶領下，學習搭建改造雞舍，以行動實踐重視石虎保育。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員陳光軒（右）、曾玟學（背對黃外套者）正在架設鐵網。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員陳光軒（右）、曾玟學（背對黃外套者）正在架設鐵網。記者劉星君／攝影
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石虎農民
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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