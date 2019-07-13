慈濟基金會首間日照中心苗栗開幕 建築被稱「小白宮」

2019-07-13 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



慈濟慈善事業基金會在全台申請創設的首座日間照顧中心，今天上午在苗栗市揭幕，證嚴法師及苗栗縣長徐耀昌出席典禮，這處日照中心擁有大片樹林綠地、建築物外觀潔白有「小白宮」稱號，並規畫「生活自主訓練」特色，提供苗栗縣長照中心評估核定後的個案，給予照顧服務，盼長輩活的更有尊嚴。

慈濟基金會指出，私立慈濟社區長照機構日照中心位於苗栗市福星里中華路，面積291.06平方公尺，核定照顧人數為30人，平均每人使用面積達9.7平方公尺，優於社區日間照顧長照機構標準；被審核委員稱讚是獨立門戶的機構，還能有戶外大片樹林綠地，等於獨攬一座公園，是長輩活動筋骨最佳場地

徐耀昌指出，截至今年6月統計，苗栗縣老人人口數已有8萬多人，占總人口數16.28%，全縣老年人口比率全國第7，讓老人「在地健康老化」，是他上任以來的重心政策，目前在苗栗、公館、頭屋、竹南、頭份、通霄、苑裡、後龍及大湖9鄉鎮市都設有日間照顧中心，今天在慈濟設置的日照中心是縣內第13間，也是慈濟基金會全國首座，感謝慈濟成為縣內日照的一股力量，一同守護社區內的受照顧者。

慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷指出，日間照顧收案以65歲以上長輩為主，希望在照服員協助下，依個別化的日常功能，鼓勵長輩多動手參與日常活動，如種菜、洗菜等，藉日間照顧維持長輩體能、發揮自立訓練效應，甚至加入環保行列，發揮良能。