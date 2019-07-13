台南南化芒果熱銷日本超市 市長黃偉哲大呼「夭壽讚」

2019-07-13 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



臺南國際芒果節系列活動進入尾聲，台南芒果主產區南化區今天舉辦「南化芒採蜜」，市長黃偉哲化身專業拍賣員，促銷南化農會提供的頂級愛文芒果禮盒，現場民眾熱情參與，限量木製芒果禮盒一上臺瞬間秒殺，拍賣所得捐給在地學校作為營養午餐及社團樂器維修費用。

黃偉哲表示，南化不是很大的區，但是為了推廣在地特色農產，可以說是全區動員，公所更是與農會共同合作推動本次活動，這一點真的令人非常感動，南化區長以及南化農會總幹事為南化芒果好品質打包票，南化芒果品質絕對不在話下真是「夭壽讚！夭壽好！」。

黃偉哲說，農民辛苦培育出如此優質的芒果與作物，市府更要努力行銷，維持好的價格，尤其是將產品外銷，擴大產銷通路，他要藉此活動向各界報告，在市府團隊、農會、里長、還有產銷班的打拼之下，今年台南光是在日本的超市系統就賣了6000箱芒果，在桃園也賣出一千多箱，台中也向台南買了近800箱，真的是南化的驕傲與榮耀。

南化區洪國正區長表示，南化芒果甜、Q的秘密即是輕灰岩的地質以及地處位置。此外今年因農民、市府、農會以及公所等各界努力，芒果產量增加兩成，價格依舊維持水準，即使現在已經到產季尾聲價格依舊非常好，無論是內銷或是外銷的成果都非常的亮眼。

南化農會總幹事溫進添表示，南化芒果的品質可謂世界認同的，即使產季快結束了，外銷訂單依然持續追加當中。在外銷跟加工品雙管齊下，芒果價格依舊屹立不搖。

南化芒果節以「採芒go樂」接駁遊程、「集芒go樂」騎bike尋寶活動、「芒蜂市集」作為活動發想主軸，民眾和優質隨車導覽員一起搭乘接駁車或騎乘自己心愛的自行車，一路上經過「李家果園採果」、「南化芒果包裝」等處，體驗採果樂趣、認識禮盒級別的SOP、遊覽南化美景，闖關換獎品。此外，活動現場邀集了在地小農及社區發展協會展售優質農特產品，吸引鄰近鄉鎮居民共同參與，行銷推廣南化芒果、農特產品。