太熱！尖石水蜜桃產量銳減 想吃手腳要快

2019-07-13 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



正值水蜜桃盛產季節，由於今年受暖冬影響，導致桃樹開花結果不良，尖石鄉公所考量產量銳減情形，特別推出不一樣的水蜜桃促銷活動方式，本周末辦理「尖石夏日避暑輕旅遊」活動，規畫2天1夜的尖石部落遊程，邀請民眾親自前往尖石鄉力挺農民辛苦栽種一年的成果，體驗原民文化、品嘗水蜜桃。

尖石鄉長曾國大表示，尖石水蜜桃產區位於海拔1000公尺以上，以秀巒及玉峰兩村為主，栽植面積約103公頃，因擁有好山好水、溫差10度以上、土壤肥沃，加上常年有霧氣瀰漫，非常適合水蜜桃栽培及生長，每年6月中旬至7月底是產季。

由於受到暖冬影響，導致今年桃樹開花結果不良，產量損失高達8成以上，鄉公所統計受影響面積約67公頃，以平均每公頃7500公斤收穫量、每台斤80元計算，估計損失約5360萬元，且因產量少，價格也跟著提高，以往約350元就可買到一箱12顆水蜜桃，今年變成500元一箱。

曾國大說，雖然產量不比往年，但農民種植技術日漸提升，讓水蜜桃本身的品質更勝以往，種出的水蜜桃不但富含水分、皮薄肉細，且香味濃郁，是夏季不可錯過的水果。