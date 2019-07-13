太熱！尖石水蜜桃產量銳減 想吃手腳要快
正值水蜜桃盛產季節，由於今年受暖冬影響，導致桃樹開花結果不良，尖石鄉公所考量產量銳減情形，特別推出不一樣的水蜜桃促銷活動方式，本周末辦理「尖石夏日避暑輕旅遊」活動，規畫2天1夜的尖石部落遊程，邀請民眾親自前往尖石鄉力挺農民辛苦栽種一年的成果，體驗原民文化、品嘗水蜜桃。
尖石鄉長曾國大表示，尖石水蜜桃產區位於海拔1000公尺以上，以秀巒及玉峰兩村為主，栽植面積約103公頃，因擁有好山好水、溫差10度以上、土壤肥沃，加上常年有霧氣瀰漫，非常適合水蜜桃栽培及生長，每年6月中旬至7月底是產季。
由於受到暖冬影響，導致今年桃樹開花結果不良，產量損失高達8成以上，鄉公所統計受影響面積約67公頃，以平均每公頃7500公斤收穫量、每台斤80元計算，估計損失約5360萬元，且因產量少，價格也跟著提高，以往約350元就可買到一箱12顆水蜜桃，今年變成500元一箱。
曾國大說，雖然產量不比往年，但農民種植技術日漸提升，讓水蜜桃本身的品質更勝以往，種出的水蜜桃不但富含水分、皮薄肉細，且香味濃郁，是夏季不可錯過的水果。
鄉公所也特別舉辦與往年不同的促銷活動，規畫2天1夜的部落輕旅遊，讓民眾在山上欣賞原民舞蹈、享用原民風味餐、DIY泰雅手工藝品，體驗原民文化，品嘗當季的水蜜桃，希望透過輕旅遊，帶民眾走訪尖石特色景點。鄉公所也表示，雖然是首次舉辦輕旅遊活動，但報名情況相當踴躍，40個名額在開放報名後的1個小時內就全被搶光，未來會考慮是否繼續辦理，也提醒愛吃水蜜桃的民眾，今年產量有限，想吃就要快點行動。
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