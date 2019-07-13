親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

家庭旅遊悲劇 國道三曳引車追撞4車釀1死4傷

太熱！尖石水蜜桃產量銳減 想吃手腳要快

2019-07-13 16:28聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

正值水蜜桃盛產季節，由於今年受暖冬影響，導致桃樹開花結果不良，尖石鄉公所考量產量銳減情形，特別推出不一樣的水蜜桃促銷活動方式，本周末辦理「尖石夏日避暑輕旅遊」活動，規畫2天1夜的尖石部落遊程，邀請民眾親自前往尖石鄉力挺農民辛苦栽種一年的成果，體驗原民文化、品嘗水蜜桃。

尖石鄉長曾國大表示，尖石水蜜桃產區位於海拔1000公尺以上，以秀巒及玉峰兩村為主，栽植面積約103公頃，因擁有好山好水、溫差10度以上、土壤肥沃，加上常年有霧氣瀰漫，非常適合水蜜桃栽培及生長，每年6月中旬至7月底是產季。

由於受到暖冬影響，導致今年桃樹開花結果不良，產量損失高達8成以上，鄉公所統計受影響面積約67公頃，以平均每公頃7500公斤收穫量、每台斤80元計算，估計損失約5360萬元，且因產量少，價格也跟著提高，以往約350元就可買到一箱12顆水蜜桃，今年變成500元一箱。

曾國大說，雖然產量不比往年，但農民種植技術日漸提升，讓水蜜桃本身的品質更勝以往，種出的水蜜桃不但富含水分、皮薄肉細，且香味濃郁，是夏季不可錯過的水果。

鄉公所也特別舉辦與往年不同的促銷活動，規畫2天1夜的部落輕旅遊，讓民眾在山上欣賞原民舞蹈、享用原民風味餐、DIY泰雅手工藝品，體驗原民文化，品嘗當季的水蜜桃，希望透過輕旅遊，帶民眾走訪尖石特色景點。鄉公所也表示，雖然是首次舉辦輕旅遊活動，但報名情況相當踴躍，40個名額在開放報名後的1個小時內就全被搶光，未來會考慮是否繼續辦理，也提醒愛吃水蜜桃的民眾，今年產量有限，想吃就要快點行動。

由於今年受暖冬影響，導致桃樹開花結果不良，尖石水蜜桃產量銳減。圖／尖石鄉公所提供
由於今年受暖冬影響，導致桃樹開花結果不良，尖石水蜜桃產量銳減。圖／尖石鄉公所提供
分享
尖石鄉公所本周末辦理「尖石夏日避暑輕旅遊」活動，邀請民眾體驗原民文化、品嘗水蜜桃...
尖石鄉公所本周末辦理「尖石夏日避暑輕旅遊」活動，邀請民眾體驗原民文化、品嘗水蜜桃。圖／尖石鄉公所提供
分享

尖石鄉農民暖冬
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

紅火蟻入侵 別逗留清大田徑場草皮

2019-07-13 16:46

柯建銘交棒 鄭宏輝正式參戰新竹市立委選舉

2019-07-13 12:22

林右昌、鄭文燦、林智堅將合體大PK 拚漁港人氣送好禮

2019-07-13 09:24

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

智慧交通控制有效！竹北至竹科僅需7分鐘

2019-07-12 23:41

潮間凝視 用AR看見環境汙染 反思環境與人共生

2019-07-12 23:33

氣象局、慈濟合作 推廣防賑災氣象運用及教育

2019-07-12 23:32

桃市6月4里長過世 8月31日補選

2019-07-12 23:28

桃園市里長成立交流協會 資源共享新人更能上手

2019-07-12 23:09

苗栗縣YouBike設置周年 8月將突破百萬人次推好康

2019-07-12 22:58

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07

影／薪傳戲曲火種 10校學童秀基本功

2019-07-12 17:37

桃園盃三對三籃球賽13日登場 璞園、國泰女籃球星站台

2019-07-12 13:24

北埔圓樓市場新攤商進駐 盼轉型兼具觀光功能

2019-07-12 12:51

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

選基隆市長？許效舜：有機會「拚了」

2019-07-13 00:09

台南再添1例本土登革熱 山區今年首現本土病例

2019-07-13 12:04

25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07

韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48

調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

是愛情勝地不是禁地 彰化八卦山也擬建愛情摩天輪

2019-07-12 18:14

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

春遊消費4千元 台中幸運兒開走百萬名車

2019-07-13 10:04

韓國瑜不參加多納黑米祭？市府：仍保留出席可能

2019-07-13 11:37

中捷綠線很吵 民眾聽噪音「精準知班車何時到」

2019-07-12 23:10

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56

桃園大溪大禧慶典 推關公等三國人物紀念商品

2019-07-12 18:42

智慧交通控制有效！竹北至竹科僅需7分鐘

2019-07-12 23:41

6株老樹慘遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32

影／台中首次！300架無人機展演 助攻台中購物節

2019-07-12 18:51

來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35

被關5年終於解放 利稻村開心南橫東段解除交管

2019-07-13 12:27

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

國道4號豐潭段 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 23:12

高雄舊鐵道工地旁道路下陷 漏夜局部封路

2019-07-13 03:33

捷運萬大線2期 110年初動工

2019-07-12 23:45

林姿妙上任半年 首波人事大搬風名單出爐

2019-07-12 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top