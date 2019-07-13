柯建銘交棒 鄭宏輝正式參戰新竹市立委選舉

2019-07-13 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



民進黨立法院黨團總召柯建銘決定不再參選新竹市區域立委，宣布交棒給竹市前議員鄭宏輝，民進黨新竹市黨部今天召開宣布鄭宏輝已經獲民進黨中執會徵召，代表綠營參選2020新竹市立委。鄭宏輝說，將延續柯建銘的好建設，與市長林智堅共同努力，推動交通與經濟。

柯建銘說，在艱困的國際局勢環境下，台灣必須要團結，捍衛現在得來不易的政治民主化、經濟自由化、社會多元化的現代化國家。

鄭宏輝說，柯建銘長期推動新竹交通建設，包括爭取興建國道三號茄苳交流道、國道一號新竹交流道改善工程、舊港大橋、溪州大橋工程，近年爭取的東西向道路台68線向西延伸至南寮漁港、公道五路向東延伸案等均已完工，爭議已久的公道三聯接景觀大道工程也即將動工興建。

鄭宏輝說，他將延續柯建銘的好建設，與林智堅一起努力，督促五楊高架延伸新竹案早日完工，也將爭取另一座連結竹北、跨越頭前溪的大橋，以疏解園區周邊的車流解決塞車夢魘。明年他將與柯建銘、林智堅一起為守護台灣、建設新竹而努力。

林智堅說，他與鄭宏輝過去都是柯建銘的助理，兩人攜手打拚，經歷新竹市大小選戰，而鄭宏輝在新竹市議員任內，也擔任民進黨新竹市黨團總召，幫忙市府溝通協調，讓各項建設能順利推動。