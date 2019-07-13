縣內唯一！偏鄉尖石石磊國小附設幼兒園設幼幼專班

2019-07-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣目前僅有石磊國小附設幼兒園，以及新豐聚集德非營利幼兒園，有招收2至3歲的幼幼班。圖／報系資料照 分享 facebook

新竹縣唯一國小附設幼兒園有幼幼專班在偏鄉尖石，新竹縣目前僅有石磊國小附設幼兒園，以及新豐聚集德非營利幼兒園，有招收2至3歲的幼幼班。教育處表示，幼幼班屬「特殊規格」，未來也會針對幼幼專班的需求，作整體評估考量。

新竹縣縣立幼兒園、國小附設幼兒園、非營利幼兒園日前完成抽籤、報到，總共可提供2206個名額，不過家長卻發現，多數幼兒園缺少2歲以上、未滿3歲的幼幼班，質疑造成空窗期。

縣府教育處長劉明超表示，因2歲至3歲的幼幼專班為「特殊規格」，3足歲至5歲師生比例為1比15，但幼幼專班的師資需求更多，師生比為2比16。目前全縣縣立幼兒園、國小附幼則暫以5歲教育向下延伸為主，未來會考量各校幼教師資，評估幼幼專班的需求。

石磊國小校長楊絮捷表示，早在約10年前，當時的曾校長因看見部落族人大多以務農為生，早出晚歸，沒有時間照顧孩子，但學齡前幼兒是建立基礎的黃金時期，因此極力爭取開設幼幼專班，讓部落的幼兒有更多的學習機會。

楊絮捷說，為了減輕家長的經濟負擔，幼兒園是以教育儲蓄專戶、善心企業、團體捐款等方式募集資金，讓幼兒園的孩子們免繳學費。過去部落送來2至3歲的幼兒都不超過8名，因此幼幼班只有一名老師，今年是第一次班上有9名孩子，8月就可迎來第2名新老師。

另外，加入非營利體系第2年的聚集德非營利幼兒園，則是去年開始招收2足歲幼生，園長林青瑩表示，因多數家庭都為雙薪，家長反應踴躍，今年度的幼幼專班報名人數超出預期，但受限於核准招生名額，目前幼幼專班僅收16名幼生。