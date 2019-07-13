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風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

林右昌、鄭文燦、林智堅將合體大PK 拚漁港人氣送好禮

2019-07-13 09:24聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，昨晚三市長林右昌、鄭文燦和林智堅的臉書，同步PO出「嗆聲」影片，高喊「恁，叨一港？」邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會活動，不只要拚人氣還要拚軟、硬實力，來個漁港大評比，並有好禮大相送。最後將在9月7日新竹場次大合體，聯合推銷及抽出獎項。

每座城市都有專屬於它的港灣，為了讓港都城市發展獲得市民認同，基隆潮境海風音樂會今天首先上場，7月27、28日則是桃園竹圍遊艇碼頭音樂會，新竹南寮漁港音樂會在9月7日，希望3地民眾一起訪這3座城市，來個漁港大評比，大聲說出你的認同。

基隆潮境海灣節今年邁向第2年，結合基隆水岸、海洋城市特色，系列活動大受民眾好評，其中，「潮音樂－海風音樂會」今天傍晚在潮境公園盛大展開，為了擴大港都城市的交流與市民認同，今年的「潮音樂」活動，與桃園市政府及新竹市政府聯手行銷，以北台灣的基隆做為活動起點，透過「集章卡」抽獎活動，邀請民眾到3港開唱，參加港邊音樂會體驗不同的風情，也為3個城市的港灣實力打分數。

基隆市長林右昌表示，由於3座城市在這4年多的時間，致力於水岸環境的整理，以及漁港觀光的強化，吸引越來越多觀光客前往朝聖，今年基隆市政府與桃園市及新竹市聯手行銷宣傳，同時也是為明年3市合作暖身，3位市長也約定好，將在9月7日新竹場次合體，一同宣布明年攜手「3港開唱」擴大舉辦港邊音樂活動。

基隆市政府產業發產處表示，今天可到潮境海風音樂會大會服務台索取集章卡及蓋章，只要持集章卡集滿3場活動章，就可以在9月7日壓軸場新竹南寮漁港參加抽獎，由3位市長親自抽出3名幸運兒，可以獲得3市提供超過數萬元的「年度伴手禮」一年分，活動詳情請上網查詢（https://forms.gle/vyyXKTNXEw3c8YJKA）或搜尋「基隆潮境海灣節」。

《您，叨一港？》活動辦法

每一季得獎者都會獲得由基隆市政府、桃園市政府、新竹市政府準備的四季好禮禮包，比如冬季禮包，10月基隆提供「漁品軒海鮮泡麵組合」，11月桃園有實味香肉舖行「實味香食品-經典招牌禮盒」，12月新竹產烏魚子「竹魚水產烏魚子10片」。

基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會...
基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會活動，不只要拚人氣還要拚軟、硬實力，來個漁港大評比，並有好禮大相送，將在9月7日新竹場次大合體，聯合推銷及抽出獎項。圖／主辦單位提供
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基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會...
基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會活動，不只要拚人氣還要拚軟、硬實力，來個漁港大評比，並有好禮大相送，將在9月7日新竹場次大合體，聯合推銷及抽出獎項。圖／主辦單位提供
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基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會...
基隆市、桃園市及新竹市3市首度攜手聯合行銷，邀請3市民眾參加三地舉辦的漁港音樂會活動，不只要拚人氣還要拚軟、硬實力，來個漁港大評比，並有好禮大相送，將在9月7日新竹場次大合體，聯合推銷及抽出獎項。圖／主辦單位提供
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基隆新竹音樂會
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