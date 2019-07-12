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苗栗縣YouBike設置周年 8月將突破百萬人次推好康

2019-07-12 22:58聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣YouBike公共自行車啟用滿1年，使用率是非六都最高，苗栗縣府工務處指出，預計8月可望突破百萬人次騎乘。苗縣YouBike服務站原設在竹南，考量苗栗市使用人次最多，將服務站搬至苗栗市，今在縣府第二辦公室設置服務中心，苗栗縣長徐耀昌當起直播主，介紹相關抽獎好康活動。

苗栗縣長徐耀昌說，預計今年8月，苗縣YouBike將突破一百萬騎乘人次，苗縣公共自行車YouBike啟用滿周年，騎乘次數達89萬次，使用率為非六都最高。

苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口最多，大多是通勤、通學居多，將YouBike服務站從竹南搬到苗栗市，縣府第二辦公室1樓，服務時間周一到周五，上午9點半到晚間7點半。

苗栗YouBike服務中心今正式啟用，縣府工務處邀請縣長徐耀昌直播，介紹YouBike服務內容、好康資訊。包括辦理「天天Youbike」抽獎活動，民眾先掃描QR Code登錄活動，系統會自動統計每月騎乘Youbike的天數，只要每月騎乘11天（含）以上就可參加抽獎，中獎資訊由簡訊通知。

縣長徐耀昌提醒，保障民眾騎乘安全，今年1月起推行YouBike公共自行車傷害險，縣內租借產生的保費由縣府負擔，民眾可以在苗栗Youbike官網、場站自動服務機、Youbike官方APP等3處擇一登錄投保相關資料即可。

至於苗栗縣其他鄉鎮市是否還會設置YouBike的站，縣府工務處指出，3萬人口以上的鄉鎮市，苑裡、後龍、公館等鄉鎮，會再進行相關評估。

苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口...
苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口最多，大多是通勤、通學居多，YouBike服務站從竹南搬到苗栗市，設在縣府第二辦公室1樓，服務時間周一到周五，上午9點半到晚間7點半。記者劉星君／攝影
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苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口...
苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口最多，大多是通勤、通學居多，YouBike服務站從竹南搬到苗栗市，設在縣府第二辦公室1樓，服務時間周一到周五，上午9點半到晚間7點半。記者劉星君／攝影
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苗縣YouBike設置分別在苗栗市、竹南鎮、頭份市，共30站，考量苗栗市使用人口最多，大多是通勤、通學居多，YouBike服務站從竹南搬到苗栗市，設在縣府第二辦公室1樓，服務時間周一到周五，上午9點半到晚間7點半。記者劉星君／攝影
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YouBike苗栗縣徐耀昌
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