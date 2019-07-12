本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



去年年底大選，桃園市第二屆504個里長選舉出爐，但才過半年，選委會陸續著手缺額補選工作，大園區沙崙里前里長因違反選罷法解職，將於明天補選，共有2人角逐，另外有4名里長6月接連去世，1名里長也因違反選罷法在6月解職，桃園市民政局指出，依地方制度法須於3個月內補選，桃園市選舉委員會敲定8月31日進行5個里里長補選，創下紀錄。

桃園市共504名里長，其中，大園區沙崙里駱姓前里長因賄選案被法院判當選無效後放棄上訴、解職，市選委會著手補選工作，共有2人登記，將在明天投票，為去年選舉以來，桃園市第1次辦理補選，由於6月選委會陸續獲報4名里長去世，另外八德區竹園里王姓里長因賄選違反選罷法，經判決確定，缺額也將補選。

民政局指出，八德區茄苳里長吳瑞芳因肝腫瘤過世，桃園區大有里長張丁元則是赴陸參與海峽論壇時心肌梗塞身亡，復興區三光里長林正光參加民政局在台南辦的研習活動突然心肌梗塞，楊梅區裕成里長李鴻鈺則因跌倒腦水腫過世。