防災與教育推廣 氣象局與慈濟成立全台首座教育中心

2019-07-12 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



加強防救災效率，對於氣象預報、地震測報與防災觀念，中央氣象局與慈濟基金會昨簽署「防賑災氣象運用及教育推廣合作」備忘錄，並在苗栗慈濟園區啟用全台第一個慈濟防備災教育中心。

今舉行啟用典禮，中央氣象局長葉天降、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，以及苗栗縣副縣長鄧桂菊率領團隊代表出席。鄧桂菊說，感謝慈濟繼挹注經費到希望工程改善苗縣老舊危險教室，又設置全台第一座防備災教育中心，將防救災教育向下扎根，也樹立官方與民間合作最佳典範。

慈濟基金會表示，這是台灣第一座「慈濟防備災教育中心」，兼顧防賑災教育中心功能之外，也有環境保護教育，各展館設施包含防備災科普知識館、動態互動體驗區、協調運作研習教室、社區服務、安置中心運作模擬教室，戶外還有慈悲科技展示體驗區等，功能和設備一應俱全。

慈濟基金會執行長顏博文說，感謝中央氣象局提供第一手氣象資訊，讓慈濟未來在救災過程可以獲得最即時、正確的資訊，保障志工安全，而基金會也會將現場資訊回饋給氣象局。氣象局長葉天降說，氣象的預報有諸多不確定性，例如颱風路線有誤差範圍，做防災準備不是要等災害來才應變，而是要事先做防範。

氣象局組長呂佩玲組長說，台灣地震史上罹難人數最多的地震災害是1935年的「新竹台中大地震」，造成獅潭、屯子腳斷層錯動，苗栗是最嚴重災區。中央氣象局在縣內設立19個自由場強震站及設立31個氣象站，這座教育中心的成立別具意義。