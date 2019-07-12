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智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了改善連結新竹縣、市的主要道路經國橋，兩地縣市府合作，啟動「新竹縣市交通號誌控管連動竹北至園區經國橋廊帶智慧交通改善計畫」，透過智慧交通控制，有效減少整體車輛旅行時間至7分鐘，新竹縣長楊文科今天傍晚也再到自強南路與文興路口視察，期望能更有效解決交通問題

新竹市府交通處長倪茂榮表示，此計畫在新竹縣竹北市自強南路-經國橋-新竹市慈雲路往園區廊帶上，建置智慧化動態號誌即時控制系統，第一期優先針對自強南路、經國橋、慈雲路往園區廊帶上午7點至9點尖峰時段進行改善；第2期計畫則針對下班尖峰時間，今年5月開始測試，經過1個多月來持續現場監測、滾動檢討，目前控制系統已可穩定「自動、即時、最佳化」調整交通號誌，使園區走經國橋往竹北的下班路徑行車更加順暢。

新竹縣政交旅處長游志祥表示，竹北往返新竹市、科學園區的主要道路，每天上下班時段有超過1萬輛車通過，交通量極為龐大，且經國橋上有台68線快速道路車流匯入，加上縣市間無號誌協控機制，造成車輛交織嚴重，從新竹市埔頂二路到新竹縣的自強南路與文興路口總長約2.1公里，行駛時間卻需11、12分鐘，透過此計畫改善後，已成功降至7分鐘，減少約30%的時間，成效顯著。

另外，為了持續改善大新竹地區交通壅塞問題，新竹縣、市政府再次向中央爭取到第3期續期計畫補助經費，並由新竹縣府主導，計畫將擴充跨區域路網式號誌控制時段，將平日離峰與假日尖峰時段一併納入改善，使竹北往返新竹市、科學園區路廊旅行時間改善更為全面。

未來由新竹縣政府邀集新竹市政府、園區管理局、警察單位等共同建立「大新竹生活圈交通協控平台」，以定期召開會議方式，共同研議改善大新竹生活圈內交通。

透過智慧交通控制，有效減少尖峰時段竹科至竹北整體車輛旅行時間至7分鐘。記者陳斯穎...
透過智慧交通控制，有效減少尖峰時段竹科至竹北整體車輛旅行時間至7分鐘。記者陳斯穎／攝影
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