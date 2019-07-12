桃園大溪大禧慶典 推關公等三國人物紀念商品

2019-07-12 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019大溪大禧13日正式開幕，3周活動期間除大溪木博館受歡迎紀念商品，也結合茶館、木藝文創及大溪豆干等店家，在大溪茶屋設紀念商品展售專區，有102套限量「忠義」普洱茶餅；瓶身寫有劉備愛冬瓜、關羽不生氣、張飛大鬍子，特色字樣的「三國涼茶」等文創商品。

大溪大禧系列活動，邀請在地店家組成「六廿四大百貨」，推出經典且實用周邊紀念商品，3周活動的假日時段，在木博館壹號館對面的「大溪茶房」設六廿四大百貨總店展售專區，供遊客一次找齊全選購，鎮上街角館也全體總動員，推出近40場體驗工坊。

去年木博館推出，印有大溪大禧字樣等限量紀念毛巾大受好評，今年今年推出彩色升級版，在木博館大溪區普濟路的大溪茶屋（六廿四大百貨總店），與三國涼茶、關公豆乳牛軋糖及木製鑰匙圈及咖啡等紀念商品，設專區限定販售。

木製文創品，包括融入關公刀造型元素的美工刀及按摩器，壽桃、紅龜粿鑰匙圈、磁鐵，圓滿紫檀木擲筊及咖啡豆等六廿四大百貨商品。大溪普濟堂去年設計「大溪大禧」平安符，內有取自普濟堂過香加持保平安香火，精緻繡線及質感設計，令人愛不釋手。今年把平安符放在扭蛋裡面，在廟方的龍柱開放民眾扭蛋，扭1次收費50元。