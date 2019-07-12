每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮
桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾多志工在發送即期食品給民眾，不僅如此，每日也會提供午餐給長者、新住民及弱勢家庭，已經在村里之間行善多年。
呂峻安表示，因緣際會下與廣豐新天地的家樂福接觸，家樂福希望由里長這邊來發送即期食品給民眾，因此雙方簽下合約，每天下午3點半左右會派人去家樂福將食品載回里長辦公室，再由志工們將食品分類，若是麵包類，志工們會把不同種類的麵包切小塊後再重新裝袋；若是冷凍食品，則會在隔天煮來與民眾一同分享。
來領取麵包的安親班弟弟、妹妹們一進門就親切的喊著里長，紛紛表示「麵包很香」、「很好吃」，帶領安親班孩子們到里長辦公室領取麵包的老師說，只要有時間，都會帶孩子們繞過來拿。
里長太太及簡妤如說，來領取即期食品的民眾並沒有任何限制，就算是別里的想來領也可以，但每日提供的愛心午餐就有資格限制，專門提供給65歲以上長者、中低收入戶者、新住民身份的人，簡妤如表示，提供愛心午餐的經費來源是社會局，週一至週五都有申請到經費補助，但週末兩日則由里長辦公室這邊自掏腰包出錢，一餐約可供應50、60人。
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