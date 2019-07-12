親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

不配合就是妨害公務？談嗆警「脫褲給你含」遭送辦爭議

每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾多志工在發送即期食品給民眾，不僅如此，每日也會提供午餐給長者、新住民及弱勢家庭，已經在村里之間行善多年。

呂峻安表示，因緣際會下與廣豐新天地的家樂福接觸，家樂福希望由里長這邊來發送即期食品給民眾，因此雙方簽下合約，每天下午3點半左右會派人去家樂福將食品載回里長辦公室，再由志工們將食品分類，若是麵包類，志工們會把不同種類的麵包切小塊後再重新裝袋；若是冷凍食品，則會在隔天煮來與民眾一同分享。

來領取麵包的安親班弟弟、妹妹們一進門就親切的喊著里長，紛紛表示「麵包很香」、「很好吃」，帶領安親班孩子們到里長辦公室領取麵包的老師說，只要有時間，都會帶孩子們繞過來拿。

里長太太及簡妤如說，來領取即期食品的民眾並沒有任何限制，就算是別里的想來領也可以，但每日提供的愛心午餐就有資格限制，專門提供給65歲以上長者、中低收入戶者、新住民身份的人，簡妤如表示，提供愛心午餐的經費來源是社會局，週一至週五都有申請到經費補助，但週末兩日則由里長辦公室這邊自掏腰包出錢，一餐約可供應50、60人。

桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾...
桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾多志工在發送即期食品給民眾。記者陳夢茹／攝影
分享
桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾...
桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾多志工在發送即期食品給民眾。記者陳夢茹／攝影
分享

家樂福安親班愛心
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

影／薪傳戲曲火種 10校學童秀基本功

2019-07-12 17:37

桃園盃三對三籃球賽13日登場 璞園、國泰女籃球星站台

2019-07-12 13:24

北埔圓樓市場新攤商進駐 盼轉型兼具觀光功能

2019-07-12 12:51

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

影／石虎米與生態友善共存 家扶孩童下田體驗收割

2019-07-12 08:10

大溪大囍藝文季登場 學童扮Q版神氣小將軍遶境

2019-07-12 08:06

竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05

10點後封路！ 苗栗今明2天拆除富田、豐湖國小陸橋

2019-07-11 23:37

聯合再生能源 湖口廠將裁員239人

2019-07-11 23:31

竹市每年多花3645萬 提高教師編制員額

2019-07-11 23:28

Gogoro共享電動車 8月中旬桃園上路

2019-07-11 23:27

汰換二行程機車 桃市補助加碼 車行、民眾都有獎

2019-07-11 23:26

夏令營訪家鄉生態 體驗收割石虎米、曬穀

2019-07-11 23:21

郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

「癌症村」罹癌致死率8成？ 衛生局：統計數據沒有較高

2019-07-11 17:39

竹市勞工學苑明開放報名 20種課程免費學習

2019-07-11 17:07

楊文科宣布12年國教向下延伸：新竹縣小一開始教英語

2019-07-11 16:00

桃園龜山200戶 15日晚上10點起停水8小時

2019-07-11 15:01

機車沒定檢被攔查 桃市環保局7月起直接開罰500元

2019-07-11 13:49

員工下班安坐摸腳 速食店遭批噁心

2019-07-11 12:23

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

今晚9點生人迴避 新竹市金山街附近將舉行送煞儀式

2019-07-12 11:59

gogoro首推共享運具 桃園8月中旬將投放千輛

2019-07-11 20:19

北市通過大彎北「就地合法」 學者嘆：這市府沒救了

2019-07-11 21:16

竹南媽祖53庄大遶境 8月底睽違22年重現

2019-07-12 08:05

私房景點！宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉涼一夏

2019-07-12 08:55

恐龍來啦！烘爐地回到侏羅紀 拍照打卡超夯

2019-07-12 08:18

郭台銘訪視「癌症村」 鄭文燦指示草漯設安置住宅

2019-07-11 21:35

大彎北「就地合法」北市火速通過 再加碼小降回饋金

2019-07-11 18:43

影／嘉義「遊山玩水趣」 讓學校變成水樂園

2019-07-12 11:35

影／大吊車突故障 尖苗公路2國小陸橋改12、13日晚拆除

2019-07-11 19:38

獨／回暖暖民眾喊選市長 許效舜：有機會就拚了

2019-07-12 13:56

美少女拍照行銷嘉義市 黃敏惠：讓大家看見嘉義的美

2019-07-11 22:42

最狂加建！員林透天厝5樓變7樓 公所勒令停工

2019-07-11 18:27

牽水狀變網美道具 在地人驚：回家肩膀有沒特別重？

2019-07-12 11:31

蟲蟲危機後新問題 彰縣每年1.3萬噸死豬死雞何處去

2019-07-12 08:53

「超級南」也是「超級難」！2019台灣設計展屏東登場

2019-07-11 21:17

「海峽號」今天低調首航 福建平潭可搭船抵高雄

2019-07-11 19:46

大彎北商業宅就地合法公平嗎？柯文哲：大家撈到好處

2019-07-12 12:07

蘇澳冷泉試營運 大眾池免費

2019-07-11 23:58

遠雄海洋公園回饋鄉親 宜蘭、台東人憑證件享590元優惠

2019-07-11 17:47

斥資近9千萬元後鎮抽水站啓用 大新營區更有保障

2019-07-12 11:59

布袋前鎮代錢用在鋪路助人 車禍驟逝存摺剩2千餘元

2019-07-11 20:12

再造鳳山 打造高雄新東區

2019-07-11 23:22

193線南段第一期拓寬預計10月完工 電桿同步地下化

2019-07-12 10:12

嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06

影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24

搶救寺廟「二通三瓜」木棟架捐台南 癌末老人完成心願

2019-07-12 14:59

國民黨公告新莊立委提名作業 陳明義、陳茂嘉表態爭取

2019-07-12 12:00

金山荷花池不是秋行軍蟲 確認是相似的斜紋夜盜蛾幼蟲

2019-07-11 19:22

西瓜採收前3天遭大雨浸泡 韓國瑜勘災嘆「非常難過」

2019-07-12 17:33

新北板橋凱撒、趣淘漫旅台北 獲選全台十大金級環保旅館

2019-07-12 12:54

新北推「步旅行」 淡蘭古道美食饗客

2019-07-11 23:55

聯合再生能源 湖口廠將裁員239人

2019-07-11 23:31

竹市每年多花3645萬 提高教師編制員額

2019-07-11 23:28

私房景點／宜蘭員山「螃蟹冒泡」 湧泉清涼一夏

2019-07-11 23:50

亞洲唯一「方塊海」浪漫見證 馬祖補助準新人婚攝

2019-07-12 11:31

oBike拆成廢鐵 北市1輛賣70元

2019-07-11 23:51

國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37

未來2年完成41處公園 新北將借鏡芬蘭經驗

2019-07-11 19:32

北市公車友善運動 老乘客跌倒率沒減

2019-07-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top