每日供餐、發即期麵包 桃園八德區高明里下午現排隊人潮

2019-07-12 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德區高明里每日下午4點里長辦公室門口就會出現長長排隊人龍，里長呂峻安與眾多志工在發送即期食品給民眾，不僅如此，每日也會提供午餐給長者、新住民及弱勢家庭，已經在村里之間行善多年。

呂峻安表示，因緣際會下與廣豐新天地的家樂福接觸，家樂福希望由里長這邊來發送即期食品給民眾，因此雙方簽下合約，每天下午3點半左右會派人去家樂福將食品載回里長辦公室，再由志工們將食品分類，若是麵包類，志工們會把不同種類的麵包切小塊後再重新裝袋；若是冷凍食品，則會在隔天煮來與民眾一同分享。

來領取麵包的安親班弟弟、妹妹們一進門就親切的喊著里長，紛紛表示「麵包很香」、「很好吃」，帶領安親班孩子們到里長辦公室領取麵包的老師說，只要有時間，都會帶孩子們繞過來拿。