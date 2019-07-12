影／薪傳戲曲火種 10校學童秀基本功

2019-07-12 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營上午在造橋國小辦成果發表，10所國小200多名學童輪番登台演出「八仙過海」、「紅孩兒下山」、「洪水陣」等戲碼的片段，研習營今年邁入第8年，迄今已有近3600人次的師生參與，有的學童年年參加，基本功愈來愈「有模有樣」，為客家戲曲的未來注入一股新的生命力。

研習營由客委會補助，主辦的慶美園文教基金會及榮興客家採茶劇團將國小校園視為推展客家傳統表演藝術的「文化搖籃」，多年來持續引導孩子認識、接觸及學習客家戲曲，有些學童已參加好幾年，身段、唱腔、唸白、數板都愈來愈純熟。

10所國小學童各自在校經過2周研習課程，今天齊聚聯合成果展，演出的劇目分別是九湖國小 (紅孩兒下山)、銅鑼 (洪水陣)、福基 (躍龍門)、三灣 (正月十五逛花燈)、獅潭(小勇士過三關)、中興 (八仙過海)、造橋 (三仙獻寶)、興隆 (上山採茶)、蟠桃 (吉祥客棧)、建功 (江湖走一番)。

獅潭國小四年級女生涂妤蓁在「小勇士闖三關」裡演大魔王，她每年都參加研習營，一連學了4年，她說學客家戲很好玩，也很有興趣；銅鑼國小陳妍孜和同學演出「洪水陣」，她感覺今年演出很完整，很喜歡這次表演。