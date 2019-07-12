中壢天晟醫院小小華陀營 小小醫師們學保健

2019-07-12 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



中壢天晟醫院暑假小小華陀營，深獲家長好評，今天30名國小四年級六年級學童，到醫院探索體驗，當一日小小醫師的工作內容，透過淺顯易懂課程，了解醫院的服務流程。

天晟醫院榮譽總院長鄭貴麟，先帶領小小醫師們，穿上小白袍宣誓，啟動跟著醫師們、護理師們的教學，學習日常保健常識，自我照顧的能力，以及豐富又有趣的健康體驗課程。

蔡芳生院長表示，天晟醫院與財團法人天成雙德社會福利基金會，每年都共同舉辦小小華陀營，讓小朋友穿上醫師白袍成為小華陀，藉由深入淺出、生動有趣的課程，養成健康習慣及熱情助人的心，體認醫師行醫救人的使命、了解醫師的專業與責任，希望能啟發孩子們未來成為專業醫療優秀人才的願景。

天晟醫院小兒科温秀惠醫師，在課程中介紹人體的奧秘，並教小醫師們透過量血壓及量體溫技巧、用聽診器聽診；營養師也示範教學卡路里與BMI的計算方法。

安品中心風濕免疫科醫師翁國益，帶領小朋友認識自己身體的重要器官系統及相關疾病；高齡化時代長照2.0很重要，中壢天晟醫院金色年代日間照顧中心，由社工師講解日照中心的多元服務，小朋友從陪伴和長輩一起開心的說故事做點心，知道長照的重要，也培養敬愛阿公阿嬤的好品德。